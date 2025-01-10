Посол России в Дании назвал слова Трампа о Гренландии учтенными Москвой

Москва учтет заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии при военном планировании, заявил «РИА Новости» посол России в Дании Владимир Барбин.

По мнению дипломата, поведение республиканца в отношении острова чревато «деградацией обстановки в регионе». По мнению Барбина, заявления политика о желании получить контроль над Гренландией говорит о нежелании Трампа укреплять стабильность в регионе.

Избранный президент США не исключает использования военной силы для достижения своей цели на острове, напомнил посол.

«Будущая американская администрация не заинтересована в укреплении военно-политической стабильности в Арктике на основе развития равноправного диалога и взаимодействия с другими арктическими государствами, даже с союзниками по НАТО», — цитирует агентство Барбина.

Трамп неоднократно заявлял о возможности присоединения Канады и Гренландии к США. Так, политик после новости об отставке премьер-министра Канады Джастина Трюдо предложил Канаде стать 51-м штатом США. Он объяснил, что присоединение Канады принесло бы ей экономическую стабильность, а также защитило от внешних угроз, исходящих от «российских и китайских кораблей». Трюдо в ответ заявил, что Канада «черта с два» станет частью США.

Желание приобрести Гренландию республиканец демонстрировал еще во время своего первого президентского срока в 2019 году. В 2024 году он также заявлял, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире». Премьер-министр принадлежащего Дании острова Муте Эгеде в ответ заявил, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что стремление избранного президента США присоединить Гренландию демонстрирует «драматическое развитие ситуации» в регионе.