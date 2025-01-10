Посол России в Дании назвал слова Трампа о Гренландии учтенными Москвой
Москва учтет заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии при военном планировании, заявил «РИА Новости» посол России в Дании Владимир Барбин.
По мнению дипломата, поведение республиканца в отношении острова чревато «деградацией обстановки в регионе». По мнению Барбина, заявления политика о желании получить контроль над Гренландией говорит о нежелании Трампа укреплять стабильность в регионе.
Избранный президент США не исключает использования военной силы для достижения своей цели на острове, напомнил посол.
«Будущая американская администрация не заинтересована в укреплении военно-политической стабильности в Арктике на основе развития равноправного диалога и взаимодействия с другими арктическими государствами, даже с союзниками по НАТО», — цитирует агентство Барбина.
Трамп неоднократно заявлял о возможности присоединения Канады и Гренландии к США. Так, политик после новости об отставке премьер-министра Канады Джастина Трюдо предложил Канаде стать 51-м штатом США. Он объяснил, что присоединение Канады принесло бы ей экономическую стабильность, а также защитило от внешних угроз, исходящих от «российских и китайских кораблей». Трюдо в ответ заявил, что Канада «черта с два» станет частью США.
Желание приобрести Гренландию республиканец демонстрировал еще во время своего первого президентского срока в 2019 году. В 2024 году он также заявлял, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире». Премьер-министр принадлежащего Дании острова Муте Эгеде в ответ заявил, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что стремление избранного президента США присоединить Гренландию демонстрирует «драматическое развитие ситуации» в регионе.
Читайте РБК в Telegram.
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
В Италии мэр коммуны запретил жителям болеть
Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии
Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС
В Россию привезли новый Nissan Juke. Фото, цена и подробности
Каким будет 2025 год для российского виноделия
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Банк «Открытие» закрылся
Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году
Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов