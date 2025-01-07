 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп анонсировал поездку сына в Гренландию и пообещал выгоду ее жителям

Трамп анонсировал поездку своего сына в Гренландию и пообещал выгоду ее жителям
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп еще в декабре заявил, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире». Он анонсировал поездку на остров своего сына и пообещал выгоду его жителям
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что его сын Дональд Трамп-младший, а также ряд представителей отправятся в Гренландию с визитом, и пообещал огромную выгоду ее жителям, «если и когда» Гренландия станет частью США. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

«Мы будем защищать ее и беречь от очень злобного внешнего мира. Сделаем Гренландию снова великой!», — заявил республиканец.

О том, что Трамп-младший во вторник посетит Гренландию, ранее сообщила телерадиокомпания Danmarks Radio. По ее сведениям, встреч сына избранного президента США с членами правительства Гренландии не запланировано.

Премьер Гренландии заявил о желании независимости от Дании
Политика
Нуук,&nbsp;Гренландия

Трамп еще в декабре заявил, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире». Премьер-министр принадлежащего Дании острова Муте Эгеде в ответ заявил, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться». Вместе с тем Эгеде говорил о желании добиться для острова независимости от Дании.

В конце декабря New York Post со ссылкой на источники писала, что Трамп «настроен на 100 процентов» на то, чтобы овладеть Гренландией. По данным The Washington Post, претензии Трампа Гренландию и Панамский канал связаны со «всеобъемлющей миссией» по противостоянию России и Китаю.

Гренландия — самый большой в мире остров площадью 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыты льдом. Она расположена на северо-востоке Северной Америки. На острове немногим более 50 тыс. жителей, большая часть из них — инуиты (эскимосы).

Это не самостоятельное государство, а автономная территория в составе Дании. Поселения в основном сосредоточены вдоль юго-западного побережья. Столица Гренландии — Нуук.

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву

Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Гренландия Дональд Трамп официальный визит Дания США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Премьер Гренландии заявил о желании независимости от Дании
Политика
NYT объяснила интерес Трампа к Гренландии проблемами с климатом
Политика
Медведев предложил Трампу и Маску «купить» земли Гренландии и Канады
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
ТАСС узнал о целях нового наступления ВСУ в Курской областиПолитика, 06:14
На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1Общество, 05:57
Трамп анонсировал поездку сына в Гренландию и пообещал выгоду ее жителямПолитика, 05:56
Сахалинцев предупредили о шестиметровых волнах в Охотском мореОбщество, 05:30
В США от птичьего гриппа впервые умер человекОбщество, 05:10
Bloomberg узнал о жалобах британских политиков Трампу на Илона МаскаПолитика, 05:02
На Украине заявили о договоренности по системным обменам пленнымиПолитика, 04:39
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Минобрнауки сообщили, когда вузы перейдут на новую систему образованияОбщество, 04:25
Россиян предупредили о дипфейк-звонках от родственников и начальниковОбщество, 04:15
FT заявила о кризисе безопасности в Европе из-за действий Путина и ТрампаПолитика, 04:06
Президент UFC и соратник Трампа вошел в совет директоров MetaТехнологии и медиа, 03:45
McDonald's отменил нормы по равенству и инклюзивности для сотрудниковБизнес, 03:18
Цена на газ в Европе упала до минимума с конца декабряЭкономика, 03:07
Песков сообщил о просьбе Путина о крестах для военныхОбщество, 02:17