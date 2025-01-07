Трамп анонсировал поездку сына в Гренландию и пообещал выгоду ее жителям
Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что его сын Дональд Трамп-младший, а также ряд представителей отправятся в Гренландию с визитом, и пообещал огромную выгоду ее жителям, «если и когда» Гренландия станет частью США. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.
«Мы будем защищать ее и беречь от очень злобного внешнего мира. Сделаем Гренландию снова великой!», — заявил республиканец.
О том, что Трамп-младший во вторник посетит Гренландию, ранее сообщила телерадиокомпания Danmarks Radio. По ее сведениям, встреч сына избранного президента США с членами правительства Гренландии не запланировано.
Трамп еще в декабре заявил, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире». Премьер-министр принадлежащего Дании острова Муте Эгеде в ответ заявил, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться». Вместе с тем Эгеде говорил о желании добиться для острова независимости от Дании.
В конце декабря New York Post со ссылкой на источники писала, что Трамп «настроен на 100 процентов» на то, чтобы овладеть Гренландией. По данным The Washington Post, претензии Трампа Гренландию и Панамский канал связаны со «всеобъемлющей миссией» по противостоянию России и Китаю.
Гренландия — самый большой в мире остров площадью 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыты льдом. Она расположена на северо-востоке Северной Америки. На острове немногим более 50 тыс. жителей, большая часть из них — инуиты (эскимосы).
Это не самостоятельное государство, а автономная территория в составе Дании. Поселения в основном сосредоточены вдоль юго-западного побережья. Столица Гренландии — Нуук.
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