Трамп анонсировал поездку сына в Гренландию и пообещал выгоду ее жителям

Трамп анонсировал поездку своего сына в Гренландию и пообещал выгоду ее жителям

Трамп еще в декабре заявил, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире». Он анонсировал поездку на остров своего сына и пообещал выгоду его жителям

Фото: Zuma / ТАСС

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что его сын Дональд Трамп-младший, а также ряд представителей отправятся в Гренландию с визитом, и пообещал огромную выгоду ее жителям, «если и когда» Гренландия станет частью США. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

«Мы будем защищать ее и беречь от очень злобного внешнего мира. Сделаем Гренландию снова великой!», — заявил республиканец.

О том, что Трамп-младший во вторник посетит Гренландию, ранее сообщила телерадиокомпания Danmarks Radio. По ее сведениям, встреч сына избранного президента США с членами правительства Гренландии не запланировано.

Трамп еще в декабре заявил, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире». Премьер-министр принадлежащего Дании острова Муте Эгеде в ответ заявил, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться». Вместе с тем Эгеде говорил о желании добиться для острова независимости от Дании.

В конце декабря New York Post со ссылкой на источники писала, что Трамп «настроен на 100 процентов» на то, чтобы овладеть Гренландией. По данным The Washington Post, претензии Трампа Гренландию и Панамский канал связаны со «всеобъемлющей миссией» по противостоянию России и Китаю.