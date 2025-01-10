Трамп опубликовал видео жителей Гренландии с просьбой купить их остров

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Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором запечатлено, как некоторые жители Гренландии просят США купить их остров, принадлежащий Дании. Ролик размещен в соцсети Truth Social.

На видео некоторые жители Гренландии в кепках движения Трампа MAGA (Make America Great Again) отвечают на вопросы и дают комментарии съемочной группе. Одни охарактеризовали политика как великого и сильного лидера, другие прямо призвали «купить Гренландию», третьи утвердительно ответили на вопрос, хотели бы они, чтобы остров стал «частью Америки».

Видеозапись сняла команда сына политика — Дональда Трампа-младшего, который посетил остров. «Спасибо невероятному народу Гренландии за такой хороший прием моего сына Дона-младшего и других представителей [США]. Мы с вами снова увидимся — скоро!» — написал избранный президент в своем посте.

В парламенте Гренландии отреагировали на публикацию видео, назвав ролик постановочным, пишет Politico. «Журналистам не разрешили брать у него интервью. Все было подстроено так, чтобы казалось, будто мы — жители Гренландии — за Трампа и любим быть частью США», — сказал Пипалук Линге, председатель парламентского комитета по внешней политике и безопасности острова.

Дональд Трамп не раз высказывал идею о присоединении Канады и Гренландии к США. Ранее европейские лидеры отреагировали на последние заявления американского политика относительно острова. Так, канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул недопустимость изменения границ силой, премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила уверенность, что давление со стороны США исключено, а глава Гренландии Муте Эгеде отметил, что остров «не продается и не будет продаваться».