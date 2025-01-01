Фицо увидел суровые последствия из-за остановки транзита газа из России
Остановка транзита российского газа через Украину приведет к суровым последствиями для Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской в России и запрещена).
«Это будет иметь суровые последствия для всех в Евросоюзе, а не только для России», — заявил Фицо.
Транзит российского газа через Украину прекратился в 8:00 мск.
Пятилетний контракт на поставку российского газа через Украину в Западную и Центральную Европу истек накануне, 31 декабря. Как заявлял президент России Владимир Путин, Киев отказался его продлевать, хотя получал по нему $700–800 млн в год. По словам президента, в этой ситуации Украина ведет себя непоследовательно, поскольку, с одной стороны, «клюет с руки» у европейских стран, помогающих ей в военной операции, а с другой — создает им проблемы, перекрывая относительно недорогой российский газ.
Украинские власти, в свою очередь, заявили, что транзит остановлен «в интересах национальной безопасности». «Это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение, чтобы отказаться от российского газа», — заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.
В Кремле санкции называют инструментом недобросовестной конкуренции, выгодными прежде всего США с их сжиженно-природным газом. Там отмечают, что в первую очередь ограничительные меры повлияют на конечного потребителя в Европе — население и предприятия. Среди стран, наиболее зависящих от российского газа, находится и Словакия.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов