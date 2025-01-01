Транзит российского газа через Украину прекратился. Киев заявил, что без контракта Россия «будет нести финансовые потери». В Кремле предупреждали о том, что санкции в первую очередь станут бременем для конечного потребителя

Роберт Фицо (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Остановка транзита российского газа через Украину приведет к суровым последствиями для Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской в России и запрещена).

«Это будет иметь суровые последствия для всех в Евросоюзе, а не только для России», — заявил Фицо.

Транзит российского газа через Украину прекратился в 8:00 мск.

Пятилетний контракт на поставку российского газа через Украину в Западную и Центральную Европу истек накануне, 31 декабря. Как заявлял президент России Владимир Путин, Киев отказался его продлевать, хотя получал по нему $700–800 млн в год. По словам президента, в этой ситуации Украина ведет себя непоследовательно, поскольку, с одной стороны, «клюет с руки» у европейских стран, помогающих ей в военной операции, а с другой — создает им проблемы, перекрывая относительно недорогой российский газ.

Украинские власти, в свою очередь, заявили, что транзит остановлен «в интересах национальной безопасности». «Это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение, чтобы отказаться от российского газа», — заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

В Кремле санкции называют инструментом недобросовестной конкуренции, выгодными прежде всего США с их сжиженно-природным газом. Там отмечают, что в первую очередь ограничительные меры повлияют на конечного потребителя в Европе — население и предприятия. Среди стран, наиболее зависящих от российского газа, находится и Словакия.