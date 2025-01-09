В Гренландии заявили, что с нетерпением ждут контакта с командой Трампа

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Власти Гренландии готовы обсуждать сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, заявила глава гренландского МИДа Вивиан Мотцфельдт, пишет Kalaallit Nunaata Radioa.

«Гренландия рассчитывает на переговоры с Соединенными Штатами по вопросам экономического сотрудничества в области добычи полезных ископаемых в Гренландии, разработки важных минеральных ресурсов страны. <...> Кабинет министров настроен на выстраивание отношений с избранным президентом Дональдом Трампом и его администрацией», — говорится в сообщении.

По словам Мотцфельдт, политические аналитики страны ждут сотрудничества с «ближайшими соседями страны» «с нетерпением».

Однако, добавила глава МИДа, Гренландия принадлежит гренландцам, и развитие и будущее страны будет определять только ее народ. «Борьба за независимость — это обязанность гренландцев. Мы должны сами формировать свое будущее», — отметила Моцфельдт.

Гренландия — самый большой в мире остров площадью 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыты льдом. Она расположена на северо-востоке Северной Америки. На острове немногим более 50 тыс. жителей, большая часть из них — инуиты (эскимосы). Это не самостоятельное государство, а автономная территория в составе Дании.

Трамп в декабре заявлял, что для Соединенных Штатов «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире». Премьер-министр острова Муте Эгеде, несмотря на то что он является сторонником независимости острова от Дании, в ответ заявил, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться».