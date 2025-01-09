 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Гренландии заявили, что с нетерпением ждут контакта с командой Трампа

Фото: Emil Stach / Ritzau Scanpix / Reuters
Фото: Emil Stach / Ritzau Scanpix / Reuters

Власти Гренландии готовы обсуждать сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, заявила глава гренландского МИДа Вивиан Мотцфельдт, пишет Kalaallit Nunaata Radioa.

«Гренландия рассчитывает на переговоры с Соединенными Штатами по вопросам экономического сотрудничества в области добычи полезных ископаемых в Гренландии, разработки важных минеральных ресурсов страны. <...> Кабинет министров настроен на выстраивание отношений с избранным президентом Дональдом Трампом и его администрацией», — говорится в сообщении.

По словам Мотцфельдт, политические аналитики страны ждут сотрудничества с «ближайшими соседями страны» «с нетерпением».

Советник Трампа попросил Гренландию для США из-за 60 ледоколов у России
Политика
Майк Уолц

Однако, добавила глава МИДа, Гренландия принадлежит гренландцам, и развитие и будущее страны будет определять только ее народ. «Борьба за независимость — это обязанность гренландцев. Мы должны сами формировать свое будущее», — отметила Моцфельдт.

Гренландия — самый большой в мире остров площадью 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыты льдом. Она расположена на северо-востоке Северной Америки. На острове немногим более 50 тыс. жителей, большая часть из них — инуиты (эскимосы). Это не самостоятельное государство, а автономная территория в составе Дании.

Трамп в декабре заявлял, что для Соединенных Штатов «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире». Премьер-министр острова Муте Эгеде, несмотря на то что он является сторонником независимости острова от Дании, в ответ заявил, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться».

Читайте РБК в Telegram.

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

В Италии мэр коммуны запретил жителям болеть

Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии

Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС

В Россию привезли новый Nissan Juke. Фото, цена и подробности

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Банк «Открытие» закрылся

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Гренландия США Дональд Трамп Арктика
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Советник Трампа попросил Гренландию для США из-за 60 ледоколов у России
Политика
Трамп опубликовал карту с Гренландией и Канадой в составе США
Политика
Данию предупредили о серьезности намерений Трампа насчет Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 105,09 (—) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 102,29 (—) Инвестиции, 18:07
В Сербии заявили, что рассчитывают на стратегический диалог с СШАПолитика, 22:39
В пригородах Воронежа сбили дроныПолитика, 22:28
Фирма брата Алсу задолжала Банку Казани ₽161 млнПолитика, 22:27
Правительство утвердило план роста рождаемости и укрепления суверенитетаЭкономика, 22:21
Игравший за сборную России бразилец покинул матч суперлиги из-за расизмаСпорт, 22:16
Обвинение запросило для основателя ChronoPay Врублевского 12 лет колонииБизнес, 22:09
Как беттинг становится драйвером развития спортаОтрасли, 22:06
Новогодние скидки 55% заканчиваются
Успейте выгодно оформить подписку РБК Pro
Купить со скидкой
Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для СШАБаза знаний, 22:05
Почему потенциального канцлера Австрии сравнивают с ГитлеромПолитика, 21:46
В Гренландии заявили, что с нетерпением ждут контакта с командой ТрампаПолитика, 21:40
Россия заплатила WADA более €1 млн задолженности по взносамСпорт, 21:36
Полезная полка: как развивается потребление ЗОЖ-продуктовОтрасли, 21:27
JPMorgan оценил ущерб от пожаров в Калифорнии в $50 млрдОбщество, 21:26
Добро с кулаками. Киногерои от 90-х до наших днейРБК х Газпром-Медиа, 21:22