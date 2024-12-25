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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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NYP узнала о 100% настрое Трампа овладеть Гренландией и Панамским каналом

NYP: покупка Гренландии Трампом может стать крупнейшим приобретением для США
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп заявил ранее, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей безопасности. На острове заявили, что его территория не продается. Республиканец также пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США из-за тарифов
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Cheney Orr / Reuters )

Избранный президент США Дональд Трамп серьезно настроен на то, чтобы овладеть Гренландией и вернуть под контроль США Панамский канал, пишет New York Post (NYP) со ссылкой на источники из числа помощников и соратников республиканца.

«Президент настроен серьезно на 100%», — сказал один из собеседников издания.

«Трамп считает, что империи, которые не развиваются, начинают приходить в упадок. Он изучает историю, и это одна из его точек зрения. Он действительно благоволит бывшим президентам, которые были сторонниками экспансии на континенте. Он знает, что это наследие, которое не может быть искажено или отнято политической оппозицией», — отметил другой источник NYP.

Издание отмечает, что если Трампу удастся купить Гренландию, то это станет крупнейшим территориальным приобретением США в истории — например, будет значительнее покупки Луизианы в 1803 году, благодаря чему тогдашняя территория страны увеличилась вдвое.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

Трамп ранее заявил, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободы во всем мире». Премьер-министр принадлежащего Дании острова Муте Эгеде в ответ заявил, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться».

Республиканец не в первый раз высказал подобную идею. В 2019-м он также говорил о желании приобрести Гренландию у Дании, но получил отказ Копенгагена. Трамп на фоне этой ситуации отменил поездку в Данию и назвал реакцию властей страны на предложение о Гренландии неприятной.

Возвращением под контроль США Панамского канала Трамп пригрозил властям Панамы из-за того, что ими установлены «смехотворно» высокие тарифы на его использование. Республиканец считает, что Панама должна прекратить «обман США». Он подчеркнул, что канал считается жизненно важным национальным достоянием для его страны из-за его критической роли для экономики и национальной безопасности.

Панамский канал был официально запущен в 1914 году. Панама появилась на карте за 11 лет до этого, отделившись от Колумбии при содействии США. После объявления ее независимости Панама и США подписали договор Хея — Бюно-Варильи, предоставивший Вашингтону «на вечные времена» право пользования и контроля над территорией будущего Панамского канала. Панама получила по договору $10 млн. За пользование каналом для США была установлена арендная плата.

После слов Трампа президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме, а суверенитет и независимость страны не могут быть предметом обсуждения.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Панамский канал Гренландия США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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