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В Норильске самолет Airbus при посадке выкатился за пределы полосы

Воздушное судно авиакомпании S7 Airlines прилетело из Москвы. На борту находились 79 пассажиров, о пострадавших в прокуратуре не сообщили

В аэропорту Норильска прилетевший из Москвы самолет Airbus 321A выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Проблемы при посадке возникли у борта S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь»). Когда самолет приземлился, он разворачивался на рулежной дорожке. В этот момент лайнер выкатился за пределы полосы, сообщили в прокуратуре.

«На борту самолета находилось 79 пассажиров, воздушное судно временно отстранено от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются», — говорится в сообщении прокуратуры.

О пострадавших в ведомстве не сообщили.

Для выполнения обратного рейса задействуют резервное воздушное судно, его вылет запланирован на 11:30 мск. Норильская транспортная прокуратура начала проверку произошедшего.

Казахстан отправил Бразилии черные ящики с азербайджанского самолета
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Фото:news.ru / Global Look Press

В конце декабря 2024 года в нескольких странах произошли крупные авиакатастрофы.

25 декабря в казахстанском Актау разбился самолет Embraer 190, который летел из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек (в том числе пять членов экипажа) — 38 погибли, 29 выжили; в том числе 16 россиян, из них семь погибли. Большинство пассажиров были гражданами Азербайджана.

Борт пытался приземлиться в Чечне, когда регион атаковали украинские беспилотники, работали системы ПВО. Российский президент Владимир Путин извинился перед азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

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В ночь на 29 декабря следовавший из Бангкока лайнер Boeing 737-800 потерпел крушение в аэропорту южнокорейского города Муан. Самолет попытался приземлиться в аэропорту назначения, затем врезался в бетонное заграждение и взорвался. Воздушное судно почти полностью сгорело.

В результате погибли 179 человек, выжили два человека из числа членов экипажа. Большинство пассажиров были гражданами Южной Кореи, двое — Таиланда. Крушение стало самой крупной авиакатастрофой в стране.

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Норильск Airbus Москва самолет
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