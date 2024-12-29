В Южной Корее нашли тела всех 179 жертв самой крупной авиакатастрофы в стране

В Южной Корее нашли тела всех жертв самой крупной авиакатастрофы в стране

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

При крушении самолета авиакомпании Jeju Air в международном аэропорту Муан в Южной Корее погибли 179 человек из 181-го, находившегося на борту, сообщает Younhap.

Лайнер 7C2216 выполнял рейс Бангкок — Муан. Он попытался приземлиться в аэропорту назначения без шасси, врезался в бетонное заграждение и взорвался. Самолет почти полностью сгорел, пожар уже потушили.

Агентство отмечает, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны на ее территории по числу жертв: ранее наибольшее число погибших составляло 66 при крушении самолета Asiana Airlines в 1993 году. Лайнер врезался в склон горы на юго-западе страны.

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