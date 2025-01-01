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В Южной Корее извлекли данные черного ящика разбившегося самолета

Речь идет о речевом регистраторе. Второй черный ящик с полетными характеристиками поврежден
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Специалисты извлекли данные черного ящика, записывавшего переговоры в кабине пилотов самолета Jeju Air, который разбился 29 декабря в аэропорту Муан в Южной Корее, передает Yonhap.

В самолетах находится два черных ящика: регистратор полетных данных (FDR, flight data recorder), фиксирующий физические параметры полета, и речевой регистратор (CVR, cockpit voice recorder) записывающий переговоры экипажа и звуки последних часов полета.

В Южной Корее извлекли данные черного ящика разбившегося самолета
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«Мы завершили извлечение данных, хранящихся в речевом регистраторе (CVR), и сегодня начнем преобразовывать их в голосовой файл», — сообщило МВД Южной Кореи.

Второй черный ящик (FDR) получил повреждения корпуса. Вероятность повреждения данных на нем небольшая, пишет Yonhap.

В Южной Корее проверят все Boeing 737-800 после крупнейшей авиакатастрофы
Политика
Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Крушение самолета Jeju Air Boeing 737-800 компании Jeju Air в аэропорту Муан произошло 29 декабря. Авиакатастрофа стала крупнейшей в стране, погибли 179 человек. Выжили два члена экипажа.

Лайнер прибыл из Бангкока. При попытке приземлиться у него не выпустилось шасси, затем он врезался в бетонное заграждение и взорвался. Самолет почти полностью сгорел.

Как сообщили власти, до крушения пилот доложил о столкновении с птицей и чрезвычайной ситуации, а также что не пойдет на посадку с первой попытки, а сядет со второй, после того как сделает круг. Но полный круг сделан не был, и, по данным Yonhap, самолет приземлился ближе к середине взлетно-посадочной полосы.

Опрошенные New York Times эксперты отметили, что к авиакатастрофе привело «фатальное сочетание» факторов. Среди них: птицы на пути, длина взлетно-посадочной полосы, бетонное сооружение в ее конце, а также спешка пилота с приземлением. Собеседники издания также подчеркнули, что проблемы у самолета начались до столкновения с бетонной конструкцией. При посадке пилот не смог управлять двигателями и шасси, что лишило ключевых средств снижения скоростей. Кроме того, у самолета, вероятно, не были активированы закрылки — еще одно средство снижения скорости, добавили они.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Южная Корея черный ящик авиакатастрофа
Материалы по теме
NYT указала на фатальное сочетание факторов крушения рейса в Южной Корее
Общество
В Южной Корее проверят все Boeing 737-800 после крупнейшей авиакатастрофы
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Пассажирский самолет Jeju Air потерпел крушение в Южной Корее
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