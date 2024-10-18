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Ограничения для мигрантов ,  
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Попавших под высылку мигрантов обяжут делиться геолокацией с МВД

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Ограничения для мигрантов
Нелегальных мигрантов решили обязать делиться с МВД сведениями о местонахождении в виде фотографии с геолокацией. Речь идет о тех, к кому применен новый режим высылки
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Иностранцев и лиц без гражданства, к которым применяется режим высылки, решили обязать присылать сведения о местонахождении в виде фотографии с геолокацией, следует из проекта приказа МВД России.

Речь идет о тех, кто не находится в спецучреждениях для содержания иностранцев, СИЗО или колониях. Все остальные должны будут информировать о своем месте пребывания, датах планируемого выезда из России или препятствующих ему обстоятельствах.

«В случае невозможности личной явки в территориальный орган МВД России сообщение контролируемым лицом сведений о своем местонахождении осуществляется путем направления информации с фотографическим изображением с отметкой о геолокации», — говорится в документе.

Ожидается, что приказ вступит в силу 5 февраля 2025 года.

Сам режим высылки мигрантов начнет действовать с 1 января 2025 года. Под него попадут иностранцы, которые нелегально пребывают в России. В частности, речь идет о тех, кто совершил правонарушения. Сведения о них будут заноситься в реестр контролируемых лиц.

Находящимся в этом реестре мигрантам будет запрещено покупать недвижимость и транспортные средства, управлять автомобилем, брать кредиты, вступать в брак, оформлять новые счета в банках и тратить с уже существующих более 30 тыс. руб. в месяц, а также свободно перемещаться по территории России.

После выезда из России мигранта исключат из этого реестра.

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