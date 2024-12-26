ЦБ решил усилить контроль за открытием счетов в банках мигрантам

ЦБ разрабатывает для банков дополнительные способы проверки документов нерезидентов при открытии счетов. Это один из шагов в борьбе с дропперами, оформляющими карты для сомнительных операций. 25% таких карт открыты иностранцами

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает дополнительные инструменты для кредитных организаций, которые те должны будут применять для идентификации физических лиц-нерезидентов при приеме на обслуживание и открытии счетов. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Необходимость доработки существующих правил он связал с тем, что значительная часть дропперских карт — тех, которые используются для проведения сомнительных операций, — оформляются по документам иностранцев.

«Достаточно значимая часть дропов — нерезиденты, около 25%. Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов. Например, паспорт (ID-карту) мигранта можно купить на черном рынке всего за 10 тыс. руб. Сейчас мы совместно с Росфинмониторингом и другими коллегами прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию. Поскольку паспорт гражданина РФ по базе МВД проверить можно, а для проверки паспорта нерезидента нет таких возможностей», — отметил Шабля.

Оценка, какая часть мошеннических карт оформлена нерезидентами, дана на основе анализа почти 700 тыс. дропов, добавил он.

В пресс-службе Росфинмониторинга (РФМ) РБК подтвердили проблематику с подтверждением достоверности информации о документах, удостоверяющих личности иностранных граждан. «Проблема обуславливается отсутствием информационных систем, доступных финансовым организациям, в которых бы содержалась соответствующая информация», — указали там.

В службе указали два способа возможных решений. Одним из них могла бы стать идея, которую предлагали представители частного сектора, — введение единого документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина на территории России, отметили в РФМ. «Как представляется, ее реализация не будет оперативной, поскольку создание данного механизма, включая согласование со всеми компетентными органами, потребует значительного времени и ресурсов», — подчеркнули там. «Альтернативой могло бы стать предоставление органами миграционного учета доступа финансовым организациям к информации о документах, удостоверяющих личности иностранных граждан, по которым те въехали на территорию Российской Федерации», — назвали в Росфинмониторинге второй вариант решения проблемы.

РБК направил запрос в МВД.

Как иностранцы становятся клиентами банков в России

Согласно инструкции ЦБ, банки могут открывать физлицам-нерезидентам рублевые счета любого вида при личной явке клиента и предъявлении им паспорта или въездной визы. Но полный перечень документов, необходимых для приема на обслуживание, банк может устанавливать самостоятельно. На профильных сайтах с инструкциями для нерезидентов, например, упоминается, что вместо въездной визы банк может затребовать миграционную карту человека — это возможно в случаях, если гражданин приехал из страны, с которой у России установлен безвизовый режим (такие карты не оформляют граждане Белоруссии, а также приехавшие меньше чем на 30 дней граждане других стран Евразийского экономического союза). Документы должны быть переведены на русский язык и заверены нотариусом или в посольстве (консульстве).

На основании этих документов сотрудник кредитной организации должен составить информационную справку с личными данными заявителя, а также дополнительной информацией, «способствующей установлению личности» человека. Но такие дополнительные сведения, как и данные о месте жительства иностранца, в России вносятся со слов самого клиента.

В июле 2023 года в России вступили в силу поправки в профильный антиотмывочный закон 115-ФЗ, позволяющие открывать счета гражданам некоторых стран удаленно. Для этого российские банки могут заключать с иностранными финансовыми организациями договоры и поручать им проведение идентификации клиента или его представителя, а также обновление информации о них. После прохождения процедуры идентификации в своей стране иностранный клиент сможет дистанционно открыть электронный счет в российском банке, а по прибытии в Россию получить банковскую карту. Необходимость нововведений законодатели объясняли тем, что после начала военного конфликта на Украине и санкций в марте 2022 года с российского рынка ушли крупнейшие иностранные платежные системы — Visa и MasterCard. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, а эмитированные иностранными кредитными организациями — в России.

В перечень стран, граждане которых могут рассчитывать на новую процедуру удаленной идентификации, правительство включило 25 государств: Азербайджан, Алжир, Армению, Бахрейн, Белоруссию, Бразилию, Египет, Индию, Индонезию, Казахстан, Катар, Киргизию, Китай, Кувейт, Малайзию, Монголию, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Таиланд, Туркмению, Турцию и Узбекистан.

Что о ситуации говорят банкиры

Опрошенные РБК представители кредитных организаций сходятся во мнении, что действующие подходы к проверке документов клиентов-нерезидентов несовершенны.

«Нет единых баз сверки документов, и нет четкого понимания о законности нахождения нерезидента на территории России», — описывает проблему собеседник РБК в банке из топ-10.

Сложности есть и с транслитерацией разных языков в документах, и со сроками их действия, отмечает председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.

«Весной этого года банки фиксировали рост случаев обращений клиентов с гражданством Армении, которые предъявляли паспорт с истекшим сроком годности и одновременно справку об отмене в Армении отметок о сроках действия таких паспортов. Возникал вопрос: как банк может проверить действительность паспорта другой страны», — приводит он пример. Емелин, однако, подчеркивает, что проблема остро стоит не для всех кредитных организаций.

«Есть, конечно, банки, которые совсем не открывают счета нерезидентам. Но есть и, наоборот, банки, которые специализируются именно на обслуживании нерезидентов, особенно мигрантов из стран СНГ. Это их бизнес-ниша — банки тесно связаны с платежными сервисами и системами переводов, обслуживают трансграничные платежи, и нерезиденты составляют большую долю их клиентов», — говорит эксперт.

«Любая дополнительная официальная информация, позволяющая должным образом проверять предъявляемые документы, может только приветствоваться. Полагаем, что такой инструмент должен предлагать возможность оперативной проверки и интеграции с банковскими системами», — отмечает представитель банка «Зенит».

Регистрационным учетом нерезидентов на территории России занимается управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел. Комплексно проблему с проверкой данных о клиентах-иностранцах можно было бы решить, если бы у банков был доступ к этой базе МВД, говорит Емелин.

Но пока этого не произошло, он считает достаточным введение лимитов для нерезидентов на открытие счетов. «Можно внедрить похожий подход, что уже применяется при оформлении сим-карт иностранцам, — как минимум не позволять открывать большое количество карт, чтобы предотвратить дропперство», — полагает глава НСФР.

В августе 2024 года в России вступил в силу закон, который ограничивает максимальное количество сим-карт для одного абонента. Гражданин России может оформить не более 20 сим-карт, а нерезидент — до десяти.

«Мы сейчас совместно с ЦБ, МВД и Минфином начинаем усиленно бороться с внутренним дропперством — чтобы граждане не передавали, а тем более не продавали свои данные и карты. Нерезидент — первый кандидат на замещение отечественных дропперов, поэтому одновременно нужно усиление контроля и за ними. И здесь, как и всегда, правильнее не допустить совершения правонарушений, чем потом их отлавливать», — аргументирует Емелин.

Есть ли риски в этом механизме

В 2024 году действительно наблюдалась массовая регистрация банковских карт на приезжих, говорит руководитель департамента защиты от мошенничества (fraud protection) компании F.A.C.C.T. Дмитрий Ермаков.

«Организаторы преступной деятельности заинтересованы в привлечении мигрантов в роли дропов по ряду причин. Одна из них — характер движения денег через карты приезжих. Многие из иностранных рабочих трудятся неофициально, им платят наличными по черным и серым схемам. Пользователи зачисляют эти деньги на карту и переводят в родную заграницу. Поэтому не так просто отличить деньги, которые приезжий специалист легально заработал и перевел условным родственникам, от похищенных мошенниками и переданных дальше участникам преступной схемы», — отмечает эксперт.

Ермаков приводит несколько схем использования нерезидентов в качестве дропов. Мигрантов сразу привлекают к этой деятельности через объявления о трудоустройстве или под видом работодателя просят предоставить данные доступа к банковскому счету, а потом продают сведения. Дропперов могут «нанимать» как сотрудников компании, чтобы переводить им деньги в рамках зарплатного проекта.

«Требуется единый подход к открытию банковских счетов и единая нормативная база к организации этого процесса. Сейчас сотрудники офисов финансовых учреждений часто заинтересованы в открытии счетов для выполнения плана. Кроме того, они могут действовать заодно с дроп-сервисами и при оформлении банковских карт игнорировать необходимые проверки, а также физическую явку гражданина в банк», — допускает Ермаков.

«Зачастую люди, которые приезжают на заработки, делают это не от хорошей жизни, зачастую это люди, не владеющие ни базовыми навыками финансовой грамотности, ни языком в достаточной мере, для того чтобы понять суть схемы, в которую их могут втягивать. Их уязвимость по умолчанию является преимуществом для мошенников», — говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Он считает, что большинство нерезидентов изначально не предполагают, что их банковский счет и карта будут использоваться в незаконных целях.

По словам юриста, усиление контроля за открытие счетов мигрантам может иметь негативные последствия — еще больший уход расчетов с такими гражданами в теневую зону.

«Чем сложнее мигранту открыть банковский счет в российской кредитной организации, тем выше вероятность, что любые расчеты с ним со стороны нанимателей будут производиться либо наличными средствами, либо с использованием цепочек посредников. На мой взгляд, это вступает в противоречие со всей политикой последних десятилетий, направленной на легализацию труда и доходов трудовых мигрантов», — заключает Горбунов.