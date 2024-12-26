Гусев рассказал о мигрантах, которые смотрят не в сторону России

Гусев: трудовые мигранты из Узбекистана уже сейчас смотрят не в сторону России

Трудовые мигранты нужны России, но их следует тщательно отбирать, считает Гусев. С Узбекистаном необходимо работать по трудовым мигрантам, так как жители уже сейчас «смотрят не в сторону России», сказал он

Александр Гусев (Фото: gusev_36 / VK)

Жители Узбекистана, которые потенциально могли бы мигрировать в Россию на работу, уже сейчас смотрят «не совсем в нашу сторону», заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев на пресс-конференции по итогам года, передают «Воронежские новости».

По его словам, властям двух стран необходимо взаимодействовать в части привлечения жителей Узбекистана к работе в России.

«Если мы не будем взаимодействовать в части привлечения жителей Республики Узбекистан к работе в России, то мы их потеряем. Они уже сейчас смотрят не совсем в нашу сторону», — сказал губернатор

Мигранты нужны России, однако также необходим их «организованный набор», считает глава региона. «Многое решится, когда будут отбирать людей, которые не только смогут работать, но и захотят принять наш уклад жизни, учить язык. Если приедут семьями, то будут учить языку своих детей, и, соответственно, будут наши законы соблюдать», — объяснил он свою точку зрения.

Власти не должны разрешать въезд в страну каждому, кто захотел приехать, продолжил губернатор Воронежской области. В то же время, если поставить «плотный забор», мигранты все равно будут прибывать, но часть из них окажется не нужна стране, полагает он.

«То есть совсем неквалифицированные люди, которых в темную завезли. Они будут на каких-то подсобных работах трудиться. Это будет самый плохой вариант, если случится так. Лучше идти через процедуры прозрачные — понимая, кого мы хотим завезти, и понимая, где они будут работать, чтобы они не оказались здесь у нас бесконтрольные», — заключил Гусев.

В России с весны началось ужесточение миграционной политики. Этому предшествовал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», исполнителями которого были четверо граждан Таджикистана. К примеру, за последние месяцы было сокращено количество учреждений, которые принимают экзамены у мигрантов: раньше этим могли заниматься и коммерческие структуры.

Кроме того, парламент принял закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Перед зачислением будет проводиться бесплатное тестирование. Также была ужесточена ответственность за организацию нелегальной миграции, в стране прошли задержания подозреваемых в таких преступлениях.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что мигранты для России — это «потребность» на фоне напряженной демографической ситуации, мигранты нужны для динамичного развития страны, поэтому Москва приветствует их приезд.

Сколько конкретно России необходимо мигрантов, не знает никто, однако стране нужны люди, которые «могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов», говорил РБК глава СПЧ Валерий Фадеев. Вместе с тем он признал, что проблема этнических анклавов остро стоит в некоторых регионах. О ней говорил и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.