В Росавиации сообщили о снятии всех ограничений в аэропортах
Временные ограничения, которые вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сняты во всех аэропортах, в том числе в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Утром 27 декабря первым ограничения ввел международный аэропорт Сочи, за ним, согласно плану «Ковер», были временно ограничены прилеты и вылеты в Грозном, Астрахани, Волгограде и Казани.
Телеграм-канала Baza писал, что самарский аэропорт также ограничил работу, но представитель Росавиации опроверг эти сообщения.
По словам Кореняко, ограничения на работу воздушных гаваней действовали в трех аэропортах Северо-Кавказского федерального округа. Кроме Грозного и Махачкалы он также назвал среди них Владикавказ.
До этого Министерство обороны сообщило об уничтожении 13 украинских дронов над пятью российскими регионами, из них пять сбили над Брянской областью, три — над Курской, по два — над Белгородской и Тульской областями и один — над Астраханской областью.
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