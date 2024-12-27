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Общество ,  
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В Росавиации сообщили о снятии всех ограничений в аэропортах

Фото: Антон Беркасов для РБК
Фото: Антон Беркасов для РБК

Временные ограничения, которые вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сняты во всех аэропортах, в том числе в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Утром 27 декабря первым ограничения ввел международный аэропорт Сочи, за ним, согласно плану «Ковер», были временно ограничены прилеты и вылеты в Грозном, Астрахани, Волгограде и Казани.

Телеграм-канала Baza писал, что самарский аэропорт также ограничил работу, но представитель Росавиации опроверг эти сообщения.

По словам Кореняко, ограничения на работу воздушных гаваней действовали в трех аэропортах Северо-Кавказского федерального округа. Кроме Грозного и Махачкалы он также назвал среди них Владикавказ.

В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
Общество
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

До этого Министерство обороны сообщило об уничтожении 13 украинских дронов над пятью российскими регионами, из них пять сбили над Брянской областью, три — над Курской, по два — над Белгородской и Тульской областями и один — над Астраханской областью.

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Росавиация Владикавказ Грозный Махачкала
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