В аэропорту Грозного приостановили полеты

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В международном аэропорту «Северный», находящемся в Грозном, временно ограничены прилеты и вылеты, сообщил гендиректор воздушной гавани Альви Шахгириев.

«Аэропорт закрыт по плану «Ковер», не принимаем и не выпускаем [воздушные суда]. План «Ковер» был объявлен в 05:08 мск », — сказал Шахгириев «Интерфаксу». С его слов, некоторые рейсы задерживаются.

Последний к этому моменту рейс вылетел в 5:45 мск в Москву, ближайший запланирован на 11:40 в Ташкент, затем — в 13:10 в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло.

Аэропорт обслуживает рейсы по шести направлениям внутри России: Москва, Санкт-Петерубрг, Новосбириск, Сочи, Сургут, Казань, а также пяти международным: Стамбул, Актау, Баку, Бишкек, Тегеран.

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