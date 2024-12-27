В аэропорту Сочи приостановили полеты
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты около 5:00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — указал он.
Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту на вылет и прилет задержаны около двух десятков рейсов до середины дня.
Позднее Кореняко сообщил о введении ограничений и в аэропорту Казани, там они действуют с 6:00. Там задержаны около 15 рейсов.
Как пишет телеграм-канал Baza, ограничения на полеты действуют также в аэропортах Астрахани и Волгограда. Согласно данным табло этих воздушных гаваней, в Астрахани задерживаются прилеты двух рейсов, в Волгограде — три прилета и три вылета.
Этой ночью над российскими регионами силы ПВО уничтожили 13 дронов: один над Астраханской областью, по два — над Белгородской и Тульской, три — над Курской и пять — над Брянской.
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