В аэропорту Сочи приостановили полеты

Также приостановлены полеты в аэропорту Казани и, по данным телеграм-каналов, в Астрахани и Волгограде

Фото: Aeroaer / Telegram

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты около 5:00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — указал он.

Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту на вылет и прилет задержаны около двух десятков рейсов до середины дня.

Позднее Кореняко сообщил о введении ограничений и в аэропорту Казани, там они действуют с 6:00. Там задержаны около 15 рейсов.

Как пишет телеграм-канал Baza, ограничения на полеты действуют также в аэропортах Астрахани и Волгограда. Согласно данным табло этих воздушных гаваней, в Астрахани задерживаются прилеты двух рейсов, в Волгограде — три прилета и три вылета.

Этой ночью над российскими регионами силы ПВО уничтожили 13 дронов: один над Астраханской областью, по два — над Белгородской и Тульской, три — над Курской и пять — над Брянской.