В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Международный аэропорт Сочи снял ограничения на прием и вылет самолетов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Там отметили, что временные ограничения вводились с 4:50 мск 27 декабря для безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС).

«В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех ВС», — говорится в сообщении.

Из-за ограничений в аэропорту 12 рейсов были вынуждены отправиться на запасные аэродромы, в том числе в Минеральные Воды и Махачкалу, отметили в пресс-службе. Также задержали вылет рейсов в Дубай, Москву, Новый Уренгой, Екатеринбург, Анталью.

Вслед за Сочи, согласно плану «Ковер», были временно ограничены прилеты и вылеты в международном аэропорту Северный в Грозном, а также в аэропортах Астрахани, Волгограда и Казани.

По данным телеграм-канала Baza, работу ограничили также аэропорты в Махачкале и Самаре. Однако сейчас самарский аэропорт Курумоч работает без ограничений, сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани. В пресс-службе аэропорта Грозного отказались от комментария.

Аэропорт Казани с десяти утра снял ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.