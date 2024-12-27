В аэропорту Казани вслед за Сочи приостановили полеты
В аэропорту Казани с 6:00 мск ввели временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, это главный приоритет», — говорится в сообщении.
За 15 минут до этого представитель Росавиации сообщил об аналогичных мерах в аэропорту Сочи. Как пишет Baza, ограничения на полеты ввели также в аэропортах Астрахани и Волгограда. По данным телерам-канала, в воздушных гаванях введен план «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.
Позже представитель Росавиации подтвердил, что аэропорты Астрахани и Волгограда вводили ограничения на полеты. «С 6:40 мск эти воздушные гавани работают штатно», — написал он.
Ранее этим утром Минобороны России отчиталось об уничтожении 13 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, из них пять сбили над Брянской областью, три — над Курской, по два — над Белгородской и Тульской областями и один — над Астраханской областью.
С начала военной операции Татарстан неоднократно подвергался атакам дронов. Одна из самых массовых произошла 21 декабря: тогда по Казани ударили восемь беспилотников, шесть из них атаковали жилые дома, один — промышленное предприятие, еще один «прилет» зафиксировали над рекой, заявляла мэрия города.
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