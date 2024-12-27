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Военная операция на Украине ,  
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За ночь над пятью регионами России сбили 13 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила над пятью российскими регионами 13 украинских дронов, сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, пять беспилотников сбили над Брянской областью, три — над Курской, по два — над Белгородской и Тульской и еще один над Астраханской.

В течение ночи на 27 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз трижды сообщал о сбитых дронах. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет, а на месте работают оперативные и экстренные службы.

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Фото:Минобороны России

Глава Тульской области Дмитрий Миляев также сообщал о сбитом украинском беспилотнике над территорией Суворовского района Тульской области. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, добавил губернатор.

Накануне военное ведомство отчитывалось о пяти сбитых над российскими регионами дронах, в том числе над Волгоградской, Воронежской и Белгородской областями.

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Теги
Минобороны Астраханская область Курская область Тульская область Белгородская область Брянская область дроны ВСУ
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