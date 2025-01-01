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Финансы ,  
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В России вырос минимальный размер оплаты труда

МРОТ достиг 22 440 рублей
Фото: Сергей Лантаухов / Global Look Press
Фото: Сергей Лантаухов / Global Look Press

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России достиг 22 440 руб. Соответствующий закон в октябре подписал президент Владимир Путин.

На ПМЭФ-2023 Путин поручил к 2030 году увеличить МРОТ минимум в два раза. Он подчеркнул, что такое изменение станет стимулом для роста зарплат в стране. На момент заявления МРОТ составлял 16 242 руб. Потом это повышение было закреплено в соответствующем поручении президента.

К 2024 он вырос до 19 242 руб. К 2025 году увеличился на 16,5%.

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Фото:Наталья Шатошкина / Global Look Press

Осенью 2024 года премьер-министр Мишустин сообщал о такой индексации. Он также связывал увеличение МРОТ с ростом зарплат в стране. «Это поможет повысить зарплаты порядка 4 млн работников», — отмечал глава правительства.

Министр труда Антон Котяков отмечал, что к 2030 году МРОТ должен превысить прожиточный минимум на 30%.

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