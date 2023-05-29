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Экономика ,  
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Котяков заявил, что к 2030 году МРОТ на 30% превысит прожиточный минимум

Глава Минтруда Котяков: к 2030 году МРОТ на 30% превысит прожиточный минимум
Минимальный размер оплаты труда к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%, пообещал глава Минтруда Котяков. До этого Голикова говорила, что МРОТ будут повышать «опережающими темпами». В 2024-м он вырастет с ₽16,2 тыс. до 19
Антон Котяков
Антон Котяков (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

К 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит прожиточный минимум на 30%, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с фракцией ЛДПР в Госдуме.

«В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать МРОТ более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека. <...> Планируем к 2030 году достигнуть соотношения 1 к 1,3. То есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

19 мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что МРОТ в России начнут увеличивать опережающими темпами.

В марте премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%. Как уточнил глава правительства, темпы индексации будут выше уровня инфляции. Таким образом, МРОТ в России составит 19 242 руб. вместо нынешних 16 242 руб.

С предложением дополнительно проиндексировать МРОТ на 10% в феврале выступил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. В 2022 году МРОТ был повышен дважды в общей сложности почти на 20%, отметил президент. Это стало следствием его внеплановой индексации на 10% с 1 июня в связи с санкционным давлением.

Минфин называл повышение МРОТ сигналом для бизнеса, что надо платить белую зарплату, повышать ее уровень и отчислять соответствующие налоги.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
МРОТ прожиточный минимум Антон Котяков Минтруд

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