Мишустин сообщил об индексации МРОТ на 16,5% с 2025 года

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России проиндексируют с начала 2025 года на 16,5% — до 22 440 руб., заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Это поможет повысить зарплаты порядка 4 млн работников», — отметил глава правительства.

МРОТ в России на 1 января 2024 года установлен на уровне 19 242 руб. В некоторых городах и областях действуют региональные коэффициенты.

В июне 2023 года президент Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить МРОТ как минимум вдвое. На момент заявления он составлял 16 242 руб. Министр труда Антон Котяков отмечал, ссылаясь на расчеты правительства, что к 2030 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 30%.

В 2022 году МРОТ повышали дважды, в общей сложности на 20%. Это стало следствием его внеплановой индексации на 10% с 1 июня из-за санкционного давления. По словам Мишустина, это позволило сохранить доходы 15 млн граждан России.