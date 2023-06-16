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Путин пообещал к 2030 году вдвое увеличить МРОТ

Президент России Владимир Путин пообещал к 2030 году вдвое увеличить МРОТ
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство РИА Новости)

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен увеличиться вдвое, сообщил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Трансляция мероприятия идет на РБК.

«К 2030-му году МРОТ должен вырасти в номинальном выражении как минимум вдвое, что станет дополнительным стимулом для роста зарплат по стране в целом», — сказал президент.

Уже с первого января 2024 года МРОТ будет проиндексирован на 18,5%, напомнил президент. Это также должно позитивно сказаться на уровне зарплат.

Материал дополняется

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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