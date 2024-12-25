Суд в ДНР заочно приговорил командира «Азова» Прокопенко к 24 годам

Денис Прокопенко (Фото: Wikipedia)

Верховный суд ДНР заочно приговорил командира украинского полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Дениса Прокопенко к 24 годам лишения свободы, сообщил Следственный комитет России.

Прокопенко признали виновным

в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц, общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти (ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ),

в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ),

а также в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем значительный ущерб (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Следствие и суд установили, что с 17 по 25 марта 2022 года Прокопенко, находясь на металлургическом комбинате «Азовсталь» в городе Мариуполе, отдал подчиненным приказ о прицельном обстреле из артиллерийских орудий жилых домов в поселке Старый Крым в ДНР, которые не были военными целями.

Исполняя его приказ, военнослужащие не менее 40 раз выстрелили по жилым домам с мирным населением, говорится в публикации ведомства. Люди в результате обстрелов не пострадали.

Прокопенко ранее заочно арестовали, он был объявлен в международный розыск.

Бои за Мариуполь продолжались до середины мая 2022 года, 18 мая российское Минобороны опубликовало видео с выводом украинских военных, которые укрывались на городском заводе «Азовсталь». В плен были взяты и бойцы «Азова», впоследствии Киев отчитывался об обмене части из них.

Прокопенко оказался в Турции после обмена пленными осенью 2022 года. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командир вернулся на родину. Кремль назвал передачу Киеву командиров «Азова» нарушением договоренностей как Анкарой, так и самим Киевом. Москву не поставили в известность об этом решении, отметил тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В октябре 2023 года Прокопенко вновь возглавил полк, сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко.