 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Литва заявила об энергетической свободе в ответ на визит Фицо в Москву

Сюжет
Война санкций
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа (Фото: Leon Neal / Reuters)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна «выбирает энергетическую независимость», прокомментировав тем самым визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для обсуждения ситуации с прекращением транзита российского газа через Украину. Об этом он написал в своем аккаунте в Х (бывший Twitter).

«Насколько дешева ваша любовь? Есть те, кто приезжает в Россию с любовью и чувствует себя отравившимися <...>. Это не путь Литвы. Мы выбираем энергетическую независимость», — заявил он.

Науседа также уточнил, что для Литвы важны реальные рыночные цены. По его словам, политика не должна влиять на энергетическую сферу.

В МИД Польши сочли понятным визит Фицо в Москву
Политика
Роберт Фицо и Владимир Путин во время встречи

Контракт на транзит между Украиной и «Газпромом», заключенный в 2019 году, завершится 1 января. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что поставка газа прекратится с 7:00 того же дня. Продлевать соглашение Киев не намерен.

Фицо прибыл в Россию 22 декабря. Он встретился в Кремле с президентом Владимиром Путиным. Фицо заявил, что его визит в Москву был реакцией на слова украинского президента Владимира Зеленского, который исключил дальнейший транзит российского газа. При этом он сказал, что Путин на встрече с ним подтвердил готовность продолжать поставки газа.

При этом Tagesspiegel сообщило, что событие вызвало негодование среди оппозиции в Словакии, а также в других странах Евросоюза. Лидер партии «Прогрессивная Словакия» (крупнейшая партия словацкой парламентской оппозиции — 32 места в парламенте) Михал Шимечка заявил, что встреча с Путиным — это «театральная постановка для избирателей», а глава партии «Свобода и солидарность» (либеральная партия Словакии, 11 мест в парламенте) Бранислав Грёлинг назвал Фицо «позором Словакии» и «коллаборационистом».

Польша сочла понятной причину этого визита. По словам замглавы польского МИДа Анджея Шейны, поездка обусловлена «полной зависимостью» Словакии от российских энергоносителей. Из-за отказа Украины от транзита газа страна вынуждена «искать другие решения».

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что Словакия находится «в самой сложной ситуации» из-за ожидаемого прекращения поставок газа.

Читайте РБК в Telegram.

Госдеп США призвал граждан немедленно уехать из Белоруссии

Глава «Союзмультфильма» рассказала о работе над российским ответом Marvel

В Японии разработают прототип лунного поселения

Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой

Полковник полиции в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Литва Роберт Фицо Словакия визит транзит газа
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Латвия и Литва помешали принять новые санкции ЕС из-за лазейки
Бизнес
Словакия заявила, что транзит газа через Украину важен для всего ЕС
Политика
Словакия урежет меры поддержки украинских беженцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 17:26
Губернатор предложил установить бюст в честь убитого генерала КирилловаПолитика, 18:04
Ушаков сообщил о паузе Саудовской Аравии в процессе присоединения к БРИКСПолитика, 18:02
Кремль допустил «весьма представительное» участие других стран в 9 маяПолитика, 18:02
В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и ТрампаПолитика, 18:02
Сихарулидзе объяснил, как определят фигуристов для отбора на ОлимпиадуСпорт, 18:01
Кремль ответил на данные о визите Шольца и контактах с посланником ТрампаПолитика, 18:00
Тренер биатлонисток опроверг отстранение помощника из-за разногласийСпорт, 17:55
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Савельев передал иранскому президенту приглашение Путина посетить РоссиюПолитика, 17:55
Маск похвалил Дурова за первую прибыль TelegramФинансы, 17:52
В Москве отреставрировали деревянную усадьбу начала XIX векаГород, 17:50
Как оптимизировать бизнес-процессы при резком росте заказовРБК и Альфа-Лизинг, 17:48
Власти оценили количество мазута в грунте пляжа АнапыОбщество, 17:48
Как упал трафик YouTube в России. ИнфографикаТехнологии и медиа, 17:34
ЦБ опустил официальный курс доллара ниже ₽102Инвестиции, 17:33