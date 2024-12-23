Литва заявила об энергетической свободе в ответ на визит Фицо в Москву

Гитанас Науседа (Фото: Leon Neal / Reuters)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна «выбирает энергетическую независимость», прокомментировав тем самым визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для обсуждения ситуации с прекращением транзита российского газа через Украину. Об этом он написал в своем аккаунте в Х (бывший Twitter).

«Насколько дешева ваша любовь? Есть те, кто приезжает в Россию с любовью и чувствует себя отравившимися <...>. Это не путь Литвы. Мы выбираем энергетическую независимость», — заявил он.

Науседа также уточнил, что для Литвы важны реальные рыночные цены. По его словам, политика не должна влиять на энергетическую сферу.

Контракт на транзит между Украиной и «Газпромом», заключенный в 2019 году, завершится 1 января. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что поставка газа прекратится с 7:00 того же дня. Продлевать соглашение Киев не намерен.

Фицо прибыл в Россию 22 декабря. Он встретился в Кремле с президентом Владимиром Путиным. Фицо заявил, что его визит в Москву был реакцией на слова украинского президента Владимира Зеленского, который исключил дальнейший транзит российского газа. При этом он сказал, что Путин на встрече с ним подтвердил готовность продолжать поставки газа.

При этом Tagesspiegel сообщило, что событие вызвало негодование среди оппозиции в Словакии, а также в других странах Евросоюза. Лидер партии «Прогрессивная Словакия» (крупнейшая партия словацкой парламентской оппозиции — 32 места в парламенте) Михал Шимечка заявил, что встреча с Путиным — это «театральная постановка для избирателей», а глава партии «Свобода и солидарность» (либеральная партия Словакии, 11 мест в парламенте) Бранислав Грёлинг назвал Фицо «позором Словакии» и «коллаборационистом».

Польша сочла понятной причину этого визита. По словам замглавы польского МИДа Анджея Шейны, поездка обусловлена «полной зависимостью» Словакии от российских энергоносителей. Из-за отказа Украины от транзита газа страна вынуждена «искать другие решения».

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что Словакия находится «в самой сложной ситуации» из-за ожидаемого прекращения поставок газа.