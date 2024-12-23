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Политика ,  
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Визит премьера Словакии в Москву вызвал критику оппозиции

Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Артем Геодакян / Sputnik / Reuters)

Визит премьер-министра Словакии Фицо в Москву вызвал негодование в Словакии и других странах ЕС, пишет Tagesspiegel. Оппозиционные политики обвинили премьер-министра в предательстве интересов государства.

Лидер партии «Прогрессивная Словакия» (крупнейшая партия словацкой парламентской оппозиции — 32 места в парламенте) Михал Шимечка заявил, что встреча с Путиным — это «театральная постановка для избирателей», а глава партии «Свобода и солидарность» (либеральная партия Словакии, 11 мест в парламенте) Бранислав Грёлинг назвал Фицо «позором Словакии» и «коллаборационистом».

До этого Словакия последовательно поддерживала все европейские санкции против России и оказывала помощь Украине. Фицо пришел к власти 25 октября 2023 года и известен своей критикой политики Евросоюза и НАТО в отношении конфликта, что усилило разногласия как внутри страны, так и среди ее международных партнеров.

Фицо заявил о предложенных Зеленским €500 млн в обмен на членство в НАТО
Политика
Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне, 22 декабря, посетил Москву и провел переговоры с Владимиром Путиным. Фицо стал первым официальным представителем Словакии, прибывшим в Кремль после начала спецоперации на Украине. Главной темой обсуждения стали поставки российского газа в Словакию, которые могут прекратиться к концу года из-за остановки транзита через Украину. Фицо также заявил о предложенных украинским президентом Владимиром Зеленским €500 млн в обмен на поддержку членства Украины в НАТО.

Фицо объяснил встречу с Путиным реакцией на слова Зеленского про транзит
Политика
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фицо считает получение Украиной приглашения к вступлению в НАТО «полностью нереальным». Премьер-министр Словакии неоднократно заявлял, что никогда не поддержит вступление Украины в альянс.

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