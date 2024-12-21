Вучич заявил о приезде Фицо в Москву на следующей неделе

Приезд связан с прекращением транзита российского газа через Украину — Словакия получает топливо по этому маршруту и обеспокоена последствиями остановки поставок

Роберт Фицо и Александр Вучич (Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник, 23 декабря, приедет в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным, заявил сербский президент Александр Вучич, передает Pink TV.

«Как мне неофициально стало известно, в понедельник Фицо отправится к Путину как лидер страны ЕС, на что мне не нужно говорить, какую реакцию это встретит со стороны других лидеров, и это еще больше усложняет ситуацию», — сказал он.

Поездка будет связана с тем, что с 1 января прекратится транзит российского газа по территории Украины. Завершается срок действия соответствующего соглашения с «Газпромом», которое было заключено в 2019 году. Киев отказался продлевать его.

По словам Вучича, Словакия находится «в самой сложной ситуации» из-за ожидаемого прекращения поставок газа.

Исходя из данных на сайте Кремля, последний раз Фицо был в России в 2016 году, в предыдущий премьерский срок. Это была его последняя личная встреча с Путиным. В будущем году Фицо обещал приехать в Россию на празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ЕС еще в сентябре заявили, что смогут обойтись без российского газа, который поступал по украинскому маршруту. Но Фицо говорил, что остановка транзита является проблемой для всего Евросоюза, а не только для Словакии и ее соседей — Венгрии, Австрии, Молдавии.

«РБК Украина» и Bloomberg сообщали, что альтернативным вариантом поставок газа в Европу через Украину могло стать его приобретение у Азербайджана. Западное агентство со ссылкой на источники писало, что Венгрия и Словакия были близки к заключению соглашения с Азербайджаном о поставках 12–14 млрд куб. м газа в год по той же трубопроводной сети, по которой сейчас поступает в ЕС через Украину российский газ. Эти поставки должны заместить объем газа, который Евросоюз получает в рамках транзитного соглашения.

Источник Reuters из азербайджанской государственной нефтегазовой компании SOCAR сообщил 20 декабря, что Баку был посредником по просьбе Украины и ЕС в переговорах Киева и Москвы насчет транзита в течение почти года. Стороны не смогли достичь соглашения, рассказал источник.

Reuters и Bloomberg сообщали, что базовый сценарий «Газпрома» по транзиту предполагает, что после 31 декабря газ в Европу через Украину прекратит поступать. Директор второго департамента стран СНГ МИДа Алексей Полищук предупреждал о трудностях у европейских потребителей при отказе Киева от продления договора о транзите.