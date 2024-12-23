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Политика ,  
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В МИД Польши сочли понятным визит Фицо в Москву

Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву обусловлен «полной зависимостью» от российских энергоносителей, считает замглавы польского МИДа Анджей Шейна. Об этом он сказал PolsatNews.

«Политика Венгрии и Словакии в отношении России давно ясна», — отметил он.

Украина отказалась от транзита газа через свою территорию. «Словакии надо как-то искать другие решения», — считает Шейна.

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Президент Сербии Александр Вучич первым анонсировал поездку Фицо в Россию. Премьер «намерен вести переговоры с Путиным о поставках газа, поскольку Украина отказалась продлить соглашение о транзите газа через свою территорию», говорил он.

Фицо прибыл в Москву накануне и встретился с президентом Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры со словацким премьером были запланированы несколько дней назад, и допустил, что одной из тем может стать транзит газа через Украину.

Фицо затем объяснил свой визит реакцией на слова украинского президента Владимира Зеленского про транзит газа. Он также сообщил, что Путин подтвердил готовность продолжать поставки газа, однако, по словам премьера, после 1 января 2025 года это практически невозможно из-за позиции Киева.

Киев и Москва заявили, что контракт на транзит газа после 1 января 2025 года продлен не будет.

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Роберт Фицо транзит газа МИД Польши Украина
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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