О создании единого QR-кода заговорили прошлой осенью. ЦБ предложил Минфину использовать только универсальный QR-код от НСПК. С критикой идеи ранее выступал Герман Греф

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк направил в Минфин предложение, по которому банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщает пресс-служба регулятора.

Универсальный код позволит принимать все виды платежей — pay-сервисы, СПБ, в перспективе цифровой рубль — и обеспечит поддержку программ лояльности банков и кешбэков, пояснили в ЦБ.

«Внедрение этого решения позволит минимизировать издержки банков и торговых компаний на подключение разных платежных инструментов», — добавили там. Согласно документу, все IT-системы банков и связанные с приемом платежей устройства должны поддерживать оплату с помощью универсального QR-кода НСПК.

ЦБ предложил Минфину ввести универсальный QR-код Экономика

Банк России поднял вопрос о создании единого QR-кода для оплаты товаров и услуг осенью 2023 года. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отметила, что без единого кода у людей будет по 15–20 QR-кодов для оплаты товаров и услуг, что сделает неудобными безналичные операции.

С критикой единого QR-кода неоднократно выступал глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, если единый QR будет создан только на базе СБП, то это «убьет» стимул к инновациям у Сбербанка. Он предложил ЦБ использовать для этих целей и QR-код «Сбера». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина однако отвечала, что универсальный QR-код не конкурирует с аналогичными рыночными продуктами.