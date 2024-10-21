ЦБ предложил Минфину ввести универсальный QR-код
Центробанк направил в Минфин предложение, по которому банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщает пресс-служба регулятора.
Универсальный код позволит принимать все виды платежей — pay-сервисы, СПБ, в перспективе цифровой рубль — и обеспечит поддержку программ лояльности банков и кешбэков, пояснили в ЦБ.
«Внедрение этого решения позволит минимизировать издержки банков и торговых компаний на подключение разных платежных инструментов», — добавили там. Согласно документу, все IT-системы банков и связанные с приемом платежей устройства должны поддерживать оплату с помощью универсального QR-кода НСПК.
Банк России поднял вопрос о создании единого QR-кода для оплаты товаров и услуг осенью 2023 года. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отметила, что без единого кода у людей будет по 15–20 QR-кодов для оплаты товаров и услуг, что сделает неудобными безналичные операции.
С критикой единого QR-кода неоднократно выступал глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, если единый QR будет создан только на базе СБП, то это «убьет» стимул к инновациям у Сбербанка. Он предложил ЦБ использовать для этих целей и QR-код «Сбера». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина однако отвечала, что универсальный QR-код не конкурирует с аналогичными рыночными продуктами.
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