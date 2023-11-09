 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

ЦБ анонсировал ввод унифицированных QR-кодов для оплаты товаров

Зампред ЦБ Скоробогатова: разработка единого QR для оплаты — «задача этого года»
ЦБ задумался о создании единого QR-кода для оплаты покупок, потому что опасается введения клиентов банков в заблуждение. Сейчас такой способ оплаты предлагает не только Система быстрых платежей, разработанная ЦБ, но и Сбербанк
Фото: Guo Chen / Global Look Press
Фото: Guo Chen / Global Look Press

У покупателей должна появиться возможность заранее в мобильном приложении банка выбрать счет, с которого будут списываться деньги при оплате по QR-коду, при этом сам код будет единым. Об этом рассказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах форума «Финополис».

«Самое главное, чтобы человек сам выбирал и его никто не путал, никакие банки, никакие объединения в выборе способа оплаты», — сказала Скоробогатова. Она добавила, что для этого человек будет заранее выбирать в своем банковском приложении, с какого счета он хочет оплачивать покупки через QR-код.

«Тема унифицированного «кьюара» — не только для цифрового рубля, но и вообще для безнала — она встает у нас как задача этого года», — сказала Скоробогатова на Finopolis. По ее словам, если это не сделать, то люди будут иметь по 15-20 QR-кодов для оплаты товаров и услуг, что сделает неудобными безналичные операции.

По словам Скоробогатовой, сейчас ЦБ видит «некую подмену» и «введение клиента в заблуждение» по поводу того, каким QR-кодом он платит. «Например, он может сказать, я хочу оплатить QR-кодом по СБП (Система быстрых платежей, созданная ЦБ. — РБК), а в это время появляется QR банка, и клиент путается. Именно поэтому [есть] вот эта тема унифицированного куара, когда нет названия банка, просто есть QR, а человек сам в свое время привязал, что всегда оплата по «кьюару» будет с этого счета. И дальше у него уже нет этой сложности в выборе, он четко понимает, что он всегда будет платить по этому «кьюару» со своего счета и будет платить через приложение СБП. Для нас важно здесь сохранить свободу выбора и понятность для человека, как он платит. Потому что на данный момент такая проблема существует и многие клиенты на это жалуются», — рассказала Скоробогатова. Она уточнила, что магазины не занимаются специальной подменой QR-кодов, а просто не объясняют клиентам, какие QR-коды они предлагают.

Сейчас на платежном рынке представлено несколько QR-кодов, в том числе от Системы быстрых платежей (проект ЦБ и НСПК) и Сбербанка. QR-код от СБП позволяет оплачивать покупки со счетов любых банков. Сервис от Сбербанка «Плати QR» доступен в его платежных терминалах для клиентов Сбербанка и ряда банков, которые присоединились к этому проекту, в частности «Тинькофф», Альфа-банка и Совкомбанка.

Регулятор только начал обсуждать эту тему, и ему необходимо около трех месяцев, чтобы вместе с Национальной системой платежных карт и банками понять, как именно можно создать унифицированный QR-код, добавила Скоробогатова.

Необходимость создания единого QR-кода на платежном рынке обсуждается в рамках Finopolis второй день. Накануне этот вопрос на сессии форума поднял зампред ВТБ Георгий Горшков. «Сегодня можно платить и картой, и QR-кодом, и лицом. А почему бы нам не подумать о едином платежном идентификаторе? Чтобы я не думал каждый раз, какое место приложить [к платежному терминалу], чтобы оплатить пачку чипсов. Может быть, сделаем единый QR заодно?» — сказал Горшков, отвечая на вопрос Скоробогатовой о том, какие проблемы на рынке хотят решить банки.

Читайте на РБК Pro
Юань, лира или дирхам: как расплачиваться с иностранными контрагентами
Зачем владелец Opel и Fiat вкладывает $1,5 млрд в китайские электрокары
Станут ли новые IPO драйвером роста для акций АФК «Система»
Как замедлить старение. План тренировок для тех, кому за 50

По словам председателя правления НСПК Владимира Комлева, в случае с QR-кодами есть риск перейти красную линию, после которой будет сложно объединить все существующие «кьюары». «Насколько мы перешли границу и какая технология будет нужна на рынке — это для меня пока вопрос. Я в сегодняшней ситуации пока не могу дать однозначного ответа. Но то, что клиенту сегодня на кассе становится неудобно, это, конечно, факт», — сказал Комлев на «Финополисе». Он предложил либо создать такой механизм, чтобы любым банковским приложением можно было считывать любой QR-код, либо сделать «более лайтово» и использовать платежную ссылку, «в которой дальше на страничке просто выбираешь каким способом хочешь заплатить в данной торговой точке и деньги списываются с того банка, который ты захочешь». В то же время первый зампред Сбербанка Кирилл Царев отмечал, что единый способ оплаты может вести к монополии.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
платежи QR-код ЦБ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (-0,35) Инвестиции, 08 ноя, 16:20 Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 92,2 (-0,22) Инвестиции, 08 ноя, 16:20
Три сына Рамзана Кадырова получили по ордену Политика, 15:38
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 15:36
Минпромторг предложил выделять российское вино в меню ресторанов Бизнес, 15:35
Овечкин уступил Медведеву и Трусовой в рейтинге личных брендов Forbes Спорт, 15:31
Прямую линию в этом году объединят с пресс-конференцией Путина Политика, 15:28
Минобороны сообщило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 Политика, 15:26
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 15:25
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Верховная Рада Украины проголосовала за отставку министра спорта Спорт, 15:17
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 15:13
ЦБ анонсировал ввод унифицированных QR-кодов для оплаты товаров Финансы, 15:10
Осужденного участника банды Гагиева обвинили в еще трех убийствах Общество, 15:06
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 15:02
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 14:58
В JPMorgan усомнились в дальнейшем росте криптовалютного рынка Крипто, 14:52