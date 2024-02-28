Греф раскритиковал идею ЦБ создать единый QR-код для оплаты покупок

Герман Греф предупредил о потере интереса к инновациям, если регулятор создаст единый платежный QR-код только на базе своей системы. Он предложил ЦБ использовать для этих целей и QR-код Сбербанка

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбербанк предложил Банку России создать единый QR-код не только на базе Системы быстрых платежей (СБП, проект ЦБ и НСПК), но и на базе решения Сбербанка, чтобы сохранить конкуренцию на платежном рынке. Об этом рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

По мнению Грефа, если единый QR будет создан только на базе СБП, то это «убьет» стимул к инновациям у Сбербанка. «Мы сейчас это обсуждаем, Центральный банк, как нам кажется, подходит к этому очень взвешенно, будем надеяться, что будет найдено решение. В противном случае это будет очень плохой прецедент. Честно сказать, мы очень подумаем, зачем нам заниматься инновациями», — предупредил Греф.

«Мы предложили решение — у нас есть омни-QR (объединяющий разные сервисы. — РБК) и есть банки-партнеры, которые совместно уже с нами работают. 96% клиентской базы работают с нами. Ничто не мешает нам интегрировать, мы такое предложение в ЦБ направили. Мы можем предоставить банкам возможность подключиться [к нам], либо к СПБ. Все это будет в одном омни-QR, который маршрутиризируетcя в зависимости от того, что под капотом: либо через нашу систему непосредственно на банки-партнеры, либо на банки-партнеры, которые подключатся через СБП», — рассказал Греф.

Клиентский опыт при этом будет абсолютно одинаковый, но создастся конкурентная среда между Сбербанком и СБП. «Потому что мы захотим, чтобы банки-партнеры остались с нами — будем им предлагать какие-то инновации, и будет нормальная конкуренция», — объяснил Греф.

Банк России осенью 2023 года поднял вопрос о создании единого QR-кода для оплаты товаров и услуг. Как объясняла первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, если этого не сделать, то люди будут иметь по 15–20 QR-кодов для оплаты товаров и услуг, что сделает неудобными безналичные операции. По ее словам, ЦБ также сейчас фиксирует некий обман пользователей по поводу того, каким QR-кодом он платит.

«Например, он может сказать, я хочу оплатить QR-кодом по СБП, а в это время появляется QR банка, и клиент путается. Именно поэтому [есть] вот эта тема унифицированного «кьюара», когда нет названия банка, просто есть QR, а человек сам в свое время привязал [банковский счет для оплаты], что всегда оплата по «кьюару» будет с этого счета», — говорила она.

Как устроена оплата по QR Сейчас на платежном рынке работают несколько QR-кодов, в том числе от СБП и Сбербанка. QR-код от СБП позволяет оплачивать покупки со счетов любых банков, но оператором таких платежей является СБП. Сервис от Сбербанка «Плати QR» доступен в его платежных терминалах для клиентов Сбербанка и ряда банков-партнеров, в том числе «Тинькофф», Альфа-банка, Совкомбанка, МТС-банка и других. Также «Плати QR» уже сейчас позволяет выбрать оплату через СБП. Как уточнил Греф, к QR-коду от Сбербанка в качестве партнеров подключились почти все крупные банки, кроме банков группы ВТБ и некоторых региональных игроков, но «с ними уже ведутся переговоры». При этом QR-код от СБП в целом дешевле для магазинов, чем QR-код от Сбербанка. В первом случае комиссия, которую банки взимают с магазинов за проведение платежей, составляет 0,4–0,7% от суммы покупки и зависит от категории магазина, но не может превышать 1,5 тыс. руб., во втором случае комиссия составляет от 0,3% (не более 1,5 тыс. руб.), 0,8% (не более 2,4 тыс. руб.) и 1% (не более 2,5 тыс. руб.) от стоимости отвара и также зависит от категории магазина.

Чего опасается Греф

Решение создать единый QR-код на базе СБП — может быть, «самое негативное решение, которое регулятор может принять», продолжил Греф. «Опять создать какую-то одну контору. Видели вы где-нибудь в мире, чтобы государственная структура генерировала инновации? И не увидите. Невозможно. Чтобы сектор продолжал как-то инновационно развиваться, нужно стимулировать участников рынка вкладывать в это деньги, а не поступать так, что, как только первый вложил в это огромное количество усилий, проинвестировал огромные деньги и так далее, у него эту технологию и эту возможность отобрать, зарегулировать так, чтобы ему это было не выгодно, и запустить это через какую-то общую контору. На мой взгляд, это колоссальная ошибка. Надеюсь, что эта ошибка сделана не будет», — резюмировал он.

Это не первый раз, когда Сбербанк спорит с Банком России о внедрении новых решений на платежном рынке. Так было с запуском Системы быстрых платежей в 2019 году. СБП появилась как ответ на монопольное положение Сбербанка на рынке денежных переводов, она позволяет проводить денежные переводы по номеру телефона между счетами в разных банках. Все системообразующие кредитные организации должны были стать участниками СБП и запустить такие переводы до 1 октября 2019 года, однако Сбербанк, единственный из этих банков, нарушил условия подключения, за что был оштрафован ЦБ. Он присоединился к системе только в апреле 2020 года и параллельно также развивал свою систему денежных переводов, подключая к ней другие банки.

Греф неоднократно критиковал СБП: «Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно». В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина перед запуском СБП говорила, что отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке переводов и доходность от них, что является серьезным препятствием для развития конкуренции на рынке платежей и доступности финансовых услуг для населения.