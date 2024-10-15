ЦБ допустил создание персонального QR-кода для покупателей

ЦБ хочет изучить вопрос создания персональных QR-кодов покупателей — это может заменить процедуру сканирования QR-кода на кассе магазина. Основное отличие новой технологии — возможность быстрее оплатить покупку

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России планирует изучить вопрос создания уникального QR-кода покупателя для оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в проекте «Основных направлений развития национальной платежной системы (НПС) на период до 2027 года», который регулятор разослал участникам платежного рынка для его обсуждения. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на платежном рынке.

«Будет проработана целесообразность внедрения технологии оплаты товаров и услуг путем предъявления клиентом уникального QR-кода (customer-presented QR) для инициализации платежа через ТСП (торгово-сервисное предприятие. — РБК)», — говорится в документе. Возможный новый функционал — часть развития сервисов Системы быстрых платежей (СБП), чтобы расширить набор сценариев оплаты покупок.

РБК направил запрос в ЦБ.

Как может работать QR-код покупателя

В СБП уже существует QR-код, который используется для оплаты покупок, но его генерирует продавец. Чтобы совершить платеж, покупатель должен считать своим телефоном QR-код на экране терминала магазина. В случае с QR-кодом покупателя процесс будет обратным: QR-код будет формироваться в банковском приложении клиента, выводиться на экран смартфона и затем его будет сканировать продавец, следует из слов экспертов, с которыми поговорил РБК.

Можно провести аналогию между уникальным QR-кодом покупателя и виртуальной картой, которую для предъявления в магазине генерирует сам клиент заранее с помощью мобильного приложения, говорит управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин. По такому же принципу в России работают цифровые карты лояльности, добавляет партнер консалтинговой компании Futureproof Екатерина Семерикова.

При этом только покупатель сможет указать, с какого счета и из какого банка будет проведен платеж, продолжает Калякин: «Никакого согласия на доступ ТСП к банковскому счету клиента не потребуется».

«Так, к примеру, работают большинство сервисов в азиатских странах. В том же Китае для оплаты с помощью локальных мобильных кошельков (например, WeChat Pay или цифровой юань) в приложении генерируется QR-код, который можно показать на кассе. Продавец его сканирует, и оплата проводится», — привела пример Семерикова.

Предъявление QR-кода клиентом может требовать меньше шагов и времени, чем сканирование QR-кода магазина, так как не нужно открывать камеру, сканировать QR-код, который не всегда считывается с первого раза, ждать обработку QR — все эти шаги замедляют процесс оплаты, рассуждает Семерикова: «В случае с личным платежным QR-кодом он может быть размещен на отдельной вкладке или кнопке в мобильном приложении банка. Доступ в два шага — открытие приложения и переход к личному QR-коду». Использование собственного QR-кода может позволить ускорить процесс оплаты товара или услуги в точках продаж с высоким клиентским потоком, так как покупатель будет предъявлять на кассе заранее сгенерированный QR-код, не тратя время на сканирование QR-кода магазина, соглашается Калякин.

Эксперты сходятся во мнении, что риски для сохранности денежных средств в случае использования персонального QR-кода минимальны. «Если индивидуальный QR-код удастся кому-то сфотографировать или подделать, то необходимость верификации платежа прямо в мобильном приложении, или с помощью СМС, или с применением биометрии исключит риск неправомерного доступа к средствам плательщика», — подчеркнул Калякин. Он также считает, что такие QR-коды должны быть динамически изменяющимися.

Сколько платят через СБП По данным ЦБ, во втором квартале 2024 года с помощью СБП было оплачено 850 млн покупок на общую сумму 1,5 трлн руб. За период со второго квартала 2023-го по второй квартал 2024 года данные показатели выросли в 2,5 раза по количеству и в 2,4 раза по сумме. Оплату с помощью СБП по итогам второго квартала 2024 года принимали 1,8 млн магазинов и сервисных предприятий.

Как еще планируется развивать СБП

Для расширения сценариев оплаты покупок ЦБ также планирует реализовать возможность платежей в магазинах по СБП с использованием биометрических данных покупателя, говорится в проекте.

Планируется продолжить развитие функционала трансграничных операций в СБП, в том числе за счет расширения межсистемных интеграций и использования QR-технологии.

В сервисе платежей от физического лица в адрес государства планируется реализовать возможность оплаты образовательных, медицинских и иных услуг бюджетных учреждений. Сейчас с помощью СБП можно оплачивать налоги, штрафы и т.п.

ЦБ вместе с Росфинмониторингом продолжит работу по созданию сервиса внесения наличных денег через банкомат на свой счет в любом банке — участнике СБП. «Такой сервис повысит удобство для пользователей и доступность финансовых услуг, в том числе на отдаленных и малонаселенных территориях. Его внедрение создаст возможности для дальнейшего наращивания функционала банкоматов благодаря возможностям онлайн-взаимодействия через СБП», — говорится в «Основных направлениях развития НПС».

Будет поддержана возможность осуществления Агентством по страхованию вкладов страховых выплат через СБП.

ЦБ также хочет проработать вопрос об установлении минимального уровня доступности услуг банков по переводу денежных средств через СБП и обеспечении его соблюдения банками. Это планируется сделать «в целях повышения удовлетворенности граждан и бизнеса качеством предоставляемых банками услуг по переводу денежных средств».