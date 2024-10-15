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Эксклюзив

ЦБ допустил создание персонального QR-кода для покупателей

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Эксклюзивы РБК
ЦБ хочет изучить вопрос создания персональных QR-кодов покупателей — это может заменить процедуру сканирования QR-кода на кассе магазина. Основное отличие новой технологии — возможность быстрее оплатить покупку
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России планирует изучить вопрос создания уникального QR-кода покупателя для оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в проекте «Основных направлений развития национальной платежной системы (НПС) на период до 2027 года», который регулятор разослал участникам платежного рынка для его обсуждения. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на платежном рынке.

«Будет проработана целесообразность внедрения технологии оплаты товаров и услуг путем предъявления клиентом уникального QR-кода (customer-presented QR) для инициализации платежа через ТСП (торгово-сервисное предприятие. — РБК)», — говорится в документе. Возможный новый функционал — часть развития сервисов Системы быстрых платежей (СБП), чтобы расширить набор сценариев оплаты покупок.

РБК направил запрос в ЦБ.

Как может работать QR-код покупателя

В СБП уже существует QR-код, который используется для оплаты покупок, но его генерирует продавец. Чтобы совершить платеж, покупатель должен считать своим телефоном QR-код на экране терминала магазина. В случае с QR-кодом покупателя процесс будет обратным: QR-код будет формироваться в банковском приложении клиента, выводиться на экран смартфона и затем его будет сканировать продавец, следует из слов экспертов, с которыми поговорил РБК.

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Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Можно провести аналогию между уникальным QR-кодом покупателя и виртуальной картой, которую для предъявления в магазине генерирует сам клиент заранее с помощью мобильного приложения, говорит управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин. По такому же принципу в России работают цифровые карты лояльности, добавляет партнер консалтинговой компании Futureproof Екатерина Семерикова.

При этом только покупатель сможет указать, с какого счета и из какого банка будет проведен платеж, продолжает Калякин: «Никакого согласия на доступ ТСП к банковскому счету клиента не потребуется».

«Так, к примеру, работают большинство сервисов в азиатских странах. В том же Китае для оплаты с помощью локальных мобильных кошельков (например, WeChat Pay или цифровой юань) в приложении генерируется QR-код, который можно показать на кассе. Продавец его сканирует, и оплата проводится», — привела пример Семерикова.

Предъявление QR-кода клиентом может требовать меньше шагов и времени, чем сканирование QR-кода магазина, так как не нужно открывать камеру, сканировать QR-код, который не всегда считывается с первого раза, ждать обработку QR — все эти шаги замедляют процесс оплаты, рассуждает Семерикова: «В случае с личным платежным QR-кодом он может быть размещен на отдельной вкладке или кнопке в мобильном приложении банка. Доступ в два шага — открытие приложения и переход к личному QR-коду». Использование собственного QR-кода может позволить ускорить процесс оплаты товара или услуги в точках продаж с высоким клиентским потоком, так как покупатель будет предъявлять на кассе заранее сгенерированный QR-код, не тратя время на сканирование QR-кода магазина, соглашается Калякин.

Эксперты сходятся во мнении, что риски для сохранности денежных средств в случае использования персонального QR-кода минимальны. «Если индивидуальный QR-код удастся кому-то сфотографировать или подделать, то необходимость верификации платежа прямо в мобильном приложении, или с помощью СМС, или с применением биометрии исключит риск неправомерного доступа к средствам плательщика», — подчеркнул Калякин. Он также считает, что такие QR-коды должны быть динамически изменяющимися.

Сколько платят через СБП

По данным ЦБ, во втором квартале 2024 года с помощью СБП было оплачено 850 млн покупок на общую сумму 1,5 трлн руб. За период со второго квартала 2023-го по второй квартал 2024 года данные показатели выросли в 2,5 раза по количеству и в 2,4 раза по сумме. Оплату с помощью СБП по итогам второго квартала 2024 года принимали 1,8 млн магазинов и сервисных предприятий.

Как еще планируется развивать СБП

  • Для расширения сценариев оплаты покупок ЦБ также планирует реализовать возможность платежей в магазинах по СБП с использованием биометрических данных покупателя, говорится в проекте.
  • Планируется продолжить развитие функционала трансграничных операций в СБП, в том числе за счет расширения межсистемных интеграций и использования QR-технологии.
  • В сервисе платежей от физического лица в адрес государства планируется реализовать возможность оплаты образовательных, медицинских и иных услуг бюджетных учреждений. Сейчас с помощью СБП можно оплачивать налоги, штрафы и т.п.
  • ЦБ вместе с Росфинмониторингом продолжит работу по созданию сервиса внесения наличных денег через банкомат на свой счет в любом банке — участнике СБП. «Такой сервис повысит удобство для пользователей и доступность финансовых услуг, в том числе на отдаленных и малонаселенных территориях. Его внедрение создаст возможности для дальнейшего наращивания функционала банкоматов благодаря возможностям онлайн-взаимодействия через СБП», — говорится в «Основных направлениях развития НПС».
  • Будет поддержана возможность осуществления Агентством по страхованию вкладов страховых выплат через СБП.
  • ЦБ также хочет проработать вопрос об установлении минимального уровня доступности услуг банков по переводу денежных средств через СБП и обеспечении его соблюдения банками. Это планируется сделать «в целях повышения удовлетворенности граждан и бизнеса качеством предоставляемых банками услуг по переводу денежных средств».

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Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

СБП была запущена в 2019 году Банком России и Национальной системой платежных карт (НСПК). В ней реализовано несколько сценариев переводов и платежей. Например, кроме оплаты покупок по QR-коду СБП позволяет банковским клиентам мгновенно переводить деньги между счетами разных кредитных организаций по номеру мобильного телефона, который должен быть привязан к счету.

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Банк России QR-код платежи розничные банки СБП
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