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Военная операция на Украине ,  
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Глава Пентагона ответил на вопрос о присутствии военных КНДР в России

Глава Пентагона — о присутствии военных КНДР в России: не могу это подтвердить
Сюжет
Военная операция на Украине
Ллойд Остин не подтвердил присутствие северокорейских солдат в России. Ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Москва утверждает, что может сама справиться с задачами спецоперации и отвергает помощь других стран
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Глава Пентагона Ллойд Остин не смог подтвердить информацию о присутствии северокорейских военных в России. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста во время пресс-конференции, трансляция велась на YouTube.

«Я не могу подтвердить это», — сказал он.

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Ранее в октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в КНДР намерены отправить в зону проведения спецоперации 10 тыс. своих солдат. Позже эту информацию опроверг генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, доказательств участия северокорейских военных в зоне боевых действий нет.

О том, что КНДР может отправить своих солдат в зону боевых действий на Украине в Минобороны Южной Кореи предположили еще в начале октября. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это «информационной уткой».

Информация об отправке на Украину для поддержки России северокорейских военных появляется не первый раз, эта тема поднималась еще в 2022 году. Тогда в российском МИДе назвали фейками сообщения о том, что КНДР якобы собиралась направить до 100 тыс. своих добровольцев для этих целей. Позже президент России Владимир Путин назвал это чушью.

В Кремле подчеркивают, что Россия располагает «потенциалом для проведения операции на Украине» и отвергают помощь других стран.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран в июне 2024 года. «Если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами», — следует из статьи 4 этого документа.

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Полина Попова
Пентагон США Северная Корея КНДР Россия Ллойд Остин
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