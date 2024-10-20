Глава Пентагона ответил на вопрос о присутствии военных КНДР в России
Глава Пентагона Ллойд Остин не смог подтвердить информацию о присутствии северокорейских военных в России. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста во время пресс-конференции, трансляция велась на YouTube.
«Я не могу подтвердить это», — сказал он.
Ранее в октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в КНДР намерены отправить в зону проведения спецоперации 10 тыс. своих солдат. Позже эту информацию опроверг генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, доказательств участия северокорейских военных в зоне боевых действий нет.
О том, что КНДР может отправить своих солдат в зону боевых действий на Украине в Минобороны Южной Кореи предположили еще в начале октября. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это «информационной уткой».
Информация об отправке на Украину для поддержки России северокорейских военных появляется не первый раз, эта тема поднималась еще в 2022 году. Тогда в российском МИДе назвали фейками сообщения о том, что КНДР якобы собиралась направить до 100 тыс. своих добровольцев для этих целей. Позже президент России Владимир Путин назвал это чушью.
В Кремле подчеркивают, что Россия располагает «потенциалом для проведения операции на Украине» и отвергают помощь других стран.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран в июне 2024 года. «Если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами», — следует из статьи 4 этого документа.
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