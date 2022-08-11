МИД назвал фейками сообщения о добровольцах из КНДР на Украине
Сообщения о том, что КНДР якобы предложила направить до 100 тыс. своих добровольцев для участия в военных действиях на Украине на стороне России, являются фейками, заявил в ходе брифинга заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
«Обратили внимание на растиражированные в интернет-пространстве и подхваченные некоторыми представителями блогосферы и околоэкспертных кругов вбросы о якобы поступившем от КНДР по дипломатическим каналам предложении направить до 100 тыс. своих добровольцев для участия в спецоперации в Донбассе. В этой связи хотели бы со всей ответственностью заявить: данные сообщения от начала и до конца являются фейками. Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется», — сказал он.
Нечаев подчеркнул, что Москва убеждена в том, что союзных сил российской армии, ЛНР и ДНР «вполне достаточно для успешного выполнения задач военной спецоперации на Украине».
Сообщение о том, что КНДР предлагала отправку 100 тыс. добровольцев в зону военных действий на Украине 1 августа появилось в Telegram-канале «Кремлевская прачка», его также распространил телеведущий Владимир Соловьев. В сообщении, которое репостнул Соловьев, говорилось, что «речь может идти о переброске в зону СВО сухопутных частей, укомплектованных по штатам военного времени (до 100 тысяч человек), а также специальных тактических подразделений». Позднее сообщение начало распространяться в СМИ: 4 августа «Московскому комсомольцу» его прокомментировал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, заявивший, что «Северная Корея демонстрирует реальную поддержку России в проведении специальной военной операции». Кроме того, Коротченко заявлял о том, что «100 тыс. добровольцев» из КНДР приедут в Донбасс в эфире «Первого канала».
После этого сообщения о том, что КНДР может направить добровольцев для участия в военных действиях на Украине, начали распространяться в зарубежных СМИ. Со ссылкой на заявления Коротченко в эфире «Первого канала» о «корейских добровольцах» написала The New York Post, National Review, британская The Independent.
Власти России и республик Донбасса никогда не сообщали о возможности привлечения каких-либо «добровольцев из КНДР» к участию в военных действиях. 9 августа глава ДНР Денис Пушилин рассказывал, что власти республики ведут переговоры по привлечению строителей из Северной Кореи для работ по восстановлению территории.
13 июля КНДР официально признала независимость ДНР и ЛНР. Помимо Северной Кореи республики признаны также Россией, Сирией и частично признанными Абхазией и Южной Осетией.