Президент Кореи провел совещание о «перемещении войск КНДР в Россию»
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание по вопросам безопасности, где был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию», передает Bloomberg со ссылкой на заявление офиса южнокорейского президента.
На встрече, в частности, «обменялись информацией о недавнем перемещении северокорейских войск в Россию, сказано в заявлении. Офис также заявил о «серьезной угрозе безопасности» Южной Кореи и международного сообщества.
Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая в Брюсселе, что Пхеньян готовится отправить 10 тыс. солдат в зону конфликта. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опроверг эту оценку, заявив, что нет никаких доказательств участия северокорейских военных в боевых действиях.
По словам Зеленского, сведения о подготовке Пхеньяна к отправке военнослужащих есть у украинской разведки. Агентство Yonhap со ссылкой на неназванного чиновника южнокорейской разведки писало, что Пхеньян принял решение отправить в зону конфликта 12 тыс. военных и что их переброска «уже началась».
В июне президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Статья 4 этого соглашения предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».
В начале октября Минобороны Южной Кореи предположило, что КНДР может отправить своих военных из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Министр Ким Ён Хён сослался на договор Пхеньяна и Москвы и пункт об оказании военной помощи в случае нападения на одну из сторон.
«Это похоже на очередную утку информационную», — сказал тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Путин называл слова об отправке в зону конфликта добровольцев из КНДР чушью.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Половина россиян оказались не готовы работать меньше чем за ₽50 тыс.
В Ливане назвали нового главу ХАМАС
Орбан заявил, что с планом Зеленского победить нельзя
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов