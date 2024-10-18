Президент Кореи провел совещание о «перемещении войск КНДР в Россию»

Президент Южной Кореи провел совещание, на котором был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию». Кремль назвал слова об участии КНДР «уткой» и «чушью»

Военнослужащие армии Северной Кореи (Фото: KCNA / TACC)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание по вопросам безопасности, где был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию», передает Bloomberg со ссылкой на заявление офиса южнокорейского президента.

На встрече, в частности, «обменялись информацией о недавнем перемещении северокорейских войск в Россию, сказано в заявлении. Офис также заявил о «серьезной угрозе безопасности» Южной Кореи и международного сообщества.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая в Брюсселе, что Пхеньян готовится отправить 10 тыс. солдат в зону конфликта. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опроверг эту оценку, заявив, что нет никаких доказательств участия северокорейских военных в боевых действиях.

По словам Зеленского, сведения о подготовке Пхеньяна к отправке военнослужащих есть у украинской разведки. Агентство Yonhap со ссылкой на неназванного чиновника южнокорейской разведки писало, что Пхеньян принял решение отправить в зону конфликта 12 тыс. военных и что их переброска «уже началась».

В июне президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Статья 4 этого соглашения предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».

В начале октября Минобороны Южной Кореи предположило, что КНДР может отправить своих военных из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Министр Ким Ён Хён сослался на договор Пхеньяна и Москвы и пункт об оказании военной помощи в случае нападения на одну из сторон.

«Это похоже на очередную утку информационную», — сказал тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Путин называл слова об отправке в зону конфликта добровольцев из КНДР чушью.