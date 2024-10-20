G7 подтвердила использование доходов от активов России на помощь Украине
Средства, полученные с доходов от замороженных российских активов, будут использованы для поддержки Украины, в том числе они пойдут на военную помощь, следует из итоговой декларации саммита министров обороны стран «Большой семерки».
«Доходы, полученные от заблокированных российских суверенных активов, находящихся в Евросоюзе и других соответствующих юрисдикциях, будут использованы для поддержки Украины, включая военную, бюджетную помощь и помощь в восстановлении в краткосрочной и долгосрочной перспективах», — говорится в документе.
В июне страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — согласовали механизм для предоставления $50 млрд Украине за счет кредитов, которые будут погашены доходами от активов российского Центробанка. Займы будет выделять каждый участник по отдельности, их структура будет зависеть от размера экономики каждой страны и особенностей внутреннего регулирования, уточнял Bloomberg.
В середине октября источники Reuters сообщили, что исполнительный совет Всемирного банка одобрил создание Фонда финансовых посредников (FIF) для поддержки Украины. Как ожидается, взносы в него поступят от США, Канады и Японии. Один из собеседников агентства отметил, что точные суммы пока неизвестны, но средства будут получены от доходов от замороженных российских активов.
На Западе заморожены активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около $280 млрд. Большая часть замороженных в ЕС средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. В прошлом году они принесли около $5 млрд чистой прибыли.
Российские власти требуют от стран Запада прекратить военную помощь Украине, а конфискацию замороженных активов в пользу Киева считают воровством. Москва предупреждала об ответных мерах.
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