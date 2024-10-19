G7 пообещала обновить и преобразовать армию Украины

Страны «Большой семерки» подтвердили «необратимый путь» Украины в НАТО и намерение приблизить ее армию к стандартам других вооруженных сил альянса

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Потребности Вооруженных сил Украины будут поддерживаться с учетом необходимости обновления и преобразования армии, говорится в итоговой декларации саммита министров обороны стран «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Италия и Канада).

«Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО», — сказано в документе (.pdf).

В качестве приоритетной задачи — преобразование украинской армии, чтобы сделать ее более совместимой со странами-партнерами в НАТО. Как отметили министры, конечной целью является справедливый и прочный мир в соответствии с международным правом, изложенным в Уставе ООН и его принципах, который обеспечивает уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Российские власти требуют от стран Запада прекратить оказание Украине военной помощи, видя в этом процессе признаки прямого вмешательства в конфликт. Кремль выражает уверенность, что поставки оружия не смогут переломить ход военной операции в пользу ВСУ.