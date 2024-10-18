Экс-телеведущая «России 1» Курбангалеева обжаловала статус иноагента
Бывшая ведущая телеканала «Россия-1» Фарида Курбангалеева обжаловала в Замоскворецком суде Москвы свой статус иностранного агента, сообщили «РИА Новости» в суде.
Минюст признал ее иноагентом в июне 2024 года. В ведомстве тогда объяснили свое решение тем, что телеведущая выступала против военной операции на Украине, а также распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и сведения, «направленные на формирование негативного образа вооруженных сил».
Курбангалеева ранее вела программу «Вести» на телеканале «Россия-1», но в 2014 году, после включения Крыма в состав России, уволилась. Журналистка несколько лет не живет в России, она выступает против военных действий на Украине и ведет собственный канал на YouTube.
В июне 2024 года Курбангалееву обвинили в публичном оправдании терроризма и распространении ложной информации о российской армии (ч. 2 ст. 205.2 и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса) и заочно арестовали.
Также журналистку сначала объявили во всероссийский розыск, а затем в международный.
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