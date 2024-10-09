Бывшую телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск

Фарида Курбангалеева (Фото: полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации)

Обвиняемая в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева (признана иноагентом в России) объявлена в международный розыск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы, поступившие в распоряжение агентства.

«Курбангалеева Фарида Рашидовна объявлена в международный розыск», — говорится в документах.

В федеральный розыск Курбангалеева была объявлена в июне 2024 года. В том же месяце Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал ее. Срок ареста будут считать с момента ее задержания на российской территории или экстрадиции.

Курбангалееву обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, а также по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 — распространение ложной информации о российской армии.

Росфинмониторинг внес ее в реестр «террористов и экстремистов». В июне 2024 года она ей присвоили статус иностранного агента в России.

Курбангалеева родилась в Казани, она окончила факультет журналистики Казанского государственного университета (КГУ). С 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан», была корреспондентом телеканала «Россия» в Поволжье, затем вела программу «Вести» на канале «Россия-1». В 2014 году, после того как Россия включила Крым в свой состав, она покинула телеканал.

Уголовное дело в отношении Курбангалеевой было возбуждено 11 мая 2024 года.

Журналистка несколько лет живет не в России, она ведет свой канал на YouTube и сотрудничает с рядом изданий.