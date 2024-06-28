Иноагентами признали экс-фронтмена «Тараканов» и ведущую Курбангалееву

Дмитрий Спирин (признан иноагентом) (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Минюст внес в реестр иноагентов бывшего фронтмена группы «Тараканы» Дмитрия Спирина и журналистку Фариду Курбангалееву, бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Также в списке:

активистка Дарья Хейникен;

политолог Константин Пахалюк;

юрист и преподаватель, бывший член СПЧ Илья Шаблинский;

активист, бывший председатель Санкт-Петербургского молодежного союза «Яблоко» и экс-муниципальный депутат Александр Шуршев.

Фарида Курбангалеева, заявили в Минюсте, выступала против военной операции на Украине, а также распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и сведения, «направленные на формирование негативного образа вооруженных сил».

Журналистка живет за границей, она ушла с «России», где была ведущей «Вестей», в 2014 году, после присоединения Крыма к России. Против Курбангалеевой завели дела об оправдании терроризма и фейках про армию, она заочно арестована и объявлена в розыск.

Бывший лидер рок-группы «Тараканы» Дмитрий Спирин, заявили в министерстве, выступал против военной операции и распространял «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России и ее вооруженных сил, выступал на площадках иноагентов и иностранных СМИ. Спирин в 2022 решил распустить «Тараканов», он рассказывал, что еще в 2021-м группа столкнулась с отменой концертов.

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