Суд в Москве заочно арестовал экс-ведущую «России 1»

В 2014 году журналистка уволилась с телеканала «Россия 1», где работала ведущей новостей. 20 июня Курбангалееву объявили в розыск, а также включили в список террористов

Фарида Курбангалеева (внесена в перечень террористов и экстремистов) (Фото: farida.kurbangaleeva / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую ведущую «России 1» Фариду Курбангалееву (внесена в перечень экстремистов), сообщает объединенная пресс-служба судов столицы в телеграм-канале.

«Курбангалеевой Фариде Рашидовне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — говорится в сообщении.

Срок ареста будут считать с момента ее задержания на российской территории или экстрадиции журналистки.

Курбангалееву обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, а также по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 — распространение ложной информации о российской армии.

Утром 26 июня Следственный комитет потребовал заочно арестовать телеведущую.

Курбангалеева родилась в Казани, с 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан». Позднее она вела программу «Вести» на канале «Россия 1». В 2014 году, после того как Крым вошел в состав России, она покинула телеканал.

Журналистка несколько лет живет не в России, она выступает против военных действий на Украине. С 2018 года она проживает и работает в Праге, ведет собственный канал на YouTube.

В июне 2024 года МВД объявило Курбангалееву в розыск. Росфинмониторинг внес ее в реестр «террористов и экстремистов».