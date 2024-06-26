Суд в Москве заочно арестовал экс-ведущую «России 1»
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую ведущую «России 1» Фариду Курбангалееву (внесена в перечень экстремистов), сообщает объединенная пресс-служба судов столицы в телеграм-канале.
«Курбангалеевой Фариде Рашидовне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — говорится в сообщении.
Срок ареста будут считать с момента ее задержания на российской территории или экстрадиции журналистки.
Курбангалееву обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, а также по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 — распространение ложной информации о российской армии.
Утром 26 июня Следственный комитет потребовал заочно арестовать телеведущую.
Курбангалеева родилась в Казани, с 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан». Позднее она вела программу «Вести» на канале «Россия 1». В 2014 году, после того как Крым вошел в состав России, она покинула телеканал.
Журналистка несколько лет живет не в России, она выступает против военных действий на Украине. С 2018 года она проживает и работает в Праге, ведет собственный канал на YouTube.
В июне 2024 года МВД объявило Курбангалееву в розыск. Росфинмониторинг внес ее в реестр «террористов и экстремистов».
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