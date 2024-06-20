Экс-ведущую «России-1» Курбангалееву объявили в розыск

Фарида Курбангалеева до 2014 года работала на «России-1», а после присоединения Крыма покинула телеканал. Она живет не в России

Фарида Курбангалеева (Фото: Tatmsk.tatarstan.ru / Wikipedia)

МВД объявило в розыск журналистку Фариду Курбангалееву, следует из базы ведомства.

Накануне Росфинмониторинг внес ее в реестр «террористов и экстремистов».

РБК обратился за комментарием к Фариде Курбангалеевой.

Курбангалеева родилась в Казани, она окончила факультет журналистики Казанского государственного университета (КГУ). С 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан», была корреспондентом телеканала «Россия» в Поволжье, затем вела программу «Вести» на канале «Россия-1». В 2014 году, после того как Россия включила Крым в свой состав, она покинула телеканал.

Журналистка несколько лет живет не в России, она ведет свой канал на YouTube и сотрудничает с рядом изданий, в том числе Republic, которое Минюст признал иностранным агентом. Она выступает против военных действий на Украине.

Накануне в перечень Росфинмониторинга внесли телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом). Ее тоже объявили в розыск, ТАСС писал, что дело заведено по ст. 280.3 УК о дискредитации армии.

Также на этой неделе в базе розыска появились главный редактор «Важных историй» (учредитель издания IStories fonds включен Минюстом в реестр нежелательных организаций и признан иностранным агентом) Роман Анин (также признан иноагентом) и бывшая корреспондентка издания Екатерина Фомина.