Эксперты раскрыли, как течения могли помочь в поисках туриста на лодке

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Течения в Охотском море могли подсказать, где искать дрейфовавшую два месяца лодку с туристами, рассказал РБК старший научный сотрудник Государственного океанографического института им. Н.Н. Зубова, кандидат географических наук, преподаватель географии Александр Санин.

По словам специалиста, ориентация на течение при планировании спасательной операции и поиска пропавшей лодки с людьми могла бы увеличить шанс на спасение туристов.

В восточной части моря есть два постоянных течения, отметил Санин. С учетом намерения туристов попасть на Шантарские острова лодка попала в Северо-Охотское противотечение. Об этом также говорят место и время обнаружения судна и оставшегося в живых пассажира — Михаила Пичугина, считает эксперт.

«Поиски проходили во многом вдоль береговой линии, на побережье Сахалина, на побережье Хабаровского края. К сожалению, там было искать бесполезно. Нужно было искать посреди моря. И течения как раз могли это подсказать», — рассказал Санин.

При этом специалист океанографического института отмечает, что проводить спасательную операцию посередине моря намного сложнее. Работу спасателей осложнили бы большое пространство для поисков и штормовая погода, подчеркнул Санин.

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Инструктор по выживанию в экстремальных ситуациях турклуба «Волчица» Дмитрий Алешкин в разговоре с РБК подчеркнул везение туриста, которого не унесло течением в сторону Японии или на север Камчатки.

Обнаружение лодки с выжившим эксперт считает чудом.

«В это время года в этой части Охотского моря его течение кругами бы носило, и все. Никуда бы его не прибило. То есть это море — такое непростое с точки зрения навигации», — рассказал Алешкин. По мнению инструктора, Пичугину с учетом того, что он долго смог продержаться без еды, помогли выжить особенности организма. Кроме того, мужчина мог собирать дождевую пресную воду, а погодные условия в Охотском море и в сентябре не позволили сильно замерзнуть, добавил специалист.

Турист Михаил Пичугин вместе с братом Сергеем и 15-летним племянником вышли в открытое море на лодке катамаранного типа «Байкат-470» в начале августа. Компания намеревалась добраться до Шантарских островов в Хабаровском крае.

Двое мужчин и подросток попали в шторм, сбились с курса, лодка дрейфовала в море 67 дней. Компанию искали с помощью экипажей четырех воздушных судов, в том числе самолета Ан-74 МЧС.

Лодку нашли 14 октября, из троих туристов выжил только Пичугин, его брат и племянник погибли. Спасенного мужчину доставили в Магадан. Министр здравоохранения Магаданской области Александр Витько сообщил, что Пичугин идет на поправку, его состояние не вызывает опасений.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).