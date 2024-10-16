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Спасенный турист рассказал подробности дрейфа в Охотском море

Николай Пичугин
Николай Пичугин (Фото: Правительство Магаданской области / VK)

Спасенный в Охотском море турист Михаил Пичугин в течение недели после того, как он с родственниками на лодке попал в шторм и сбился с курса, ориентировался по GPS в телефоне. Об этом он рассказал телеканалу РЕН ТВ.

«Телефон был с GPS, он через неделю примерно разрядился. По навигатору просто смотришь, где находишься, и все. Связи нет», — сообщил Пичугин.

Михаил с братом Сергеем и племянником отправились смотреть на китов на Шантарских островах. У лодки, на которой плыли туристы, «открутились» якоря и сломались весла. По словам Пичугина, в течение первого месяца они шли по Татарскому проливу рядом с Сахалином.

«По течению плыли, да и как ей (лодкой. — РБК) управлять, если одно весло? Она большая лодка — 4,75 м. Как ей управлять? Борта-то высокие», — рассказал Михаил.

Вместо якоря туристы использовали набор ключей и аккумулятор, «чтобы не сильно утаскивало». Однако позднее конструкция оторвалась, отметил Пичугин.

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Фото:Дальневосточная транспортная прокуратура

Туристы вышли в открытое море на лодке катамаранного типа «Байкат-470» в начале августа. Связь с ними пропала, двое мужчин и подросток дрейфовали в море 67 дней. Компанию искали с помощью экипажей четырех воздушных судов, в том числе самолета Ан-74 МЧС.

Лодку нашли 14 октября, из троих туристов выжил только Пичугин, его брат и племянник погибли. Спасенного мужчину доставили в Магадан. Министр здравоохранения Магаданской области Александр Витько сообщил, что Пичугин идет на поправку, его состояние не вызывает опасений.

По факту произошедшего Восточное межрегиональное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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Охотское море Михаил Пичугин госпитализация Камчатский край
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