У берегов Камчатки спасли мужчину, дрейфовавшего в море два месяца

Группа туристов из трех человек пропала в Хабаровском крае в начале августа. Судно обнаружили рыбаки в акватории Охотского моря, выжил один мужчина, он сохранил тела погибших родственников

У берегов Камчатки рыболовецкое судно обнаружило надувную лодку с пропавшими два месяца назад туристами — из трех человек выжил только один мужчина, а его брат и 16-летний племянник погибли, но спасшийся сохранил их тела. Видео спасения публикует «Камчатка Life».

Лодку удалось обнаружить в акватории Охотского моря недалеко от Усть-Хайрюзово. Туристов искали с 9 августа, они пытались доплыть из Хабаровского края до Сахалина. С ними пропала связь, и они дрейфовали в море 67 дней.

Источник «Камчатка Life» рассказал, что лодку обнаружили случайно: экипаж одного из супертраулеров увидел ее на радаре, но изначально моряки решили, что это буй или мелкий мусор.

Погибшие в лодке — мужчина и 16-летний подросток, выжил 46-летний брат и дядя погибших. Он похудел на 50 кг, сохранил тела своих близких. По данным RT, имя выжившего — Михаил Пичугин, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре уточнили, что мужчине была оказана первая помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

На поиски пропавших в Охотском море спасатели направляли четыре воздушных судна, в том числе самолет Ан-74 МЧС России, сообщало ранее главное управление МЧС по Хабаровскому краю. Поиски велись со стороны Хабаровского края и острова Сахалин. Только за две недели спасатели обследовали больше 200 тыс. кв. км Охотского моря, но ни вещей, ни лодки так и не обнаружили.

Как выяснила «КП Иркутск», 46-летний Михаил Пичугин работает на Сахалине вахтами. В свободное время выходит в море ради рыбалки. Также увлекается охотой. Родом мужчина из столицы Бурятии. В Улан-Удэ его ждут пожилая мать, экс-супруга и 12-летняя дочь.

По предварительным данным, причиной случившегося стал сломанный двигатель моторной лодки.