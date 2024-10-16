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Спасенному в море туристу пришлось ловить выпрыгивающего из лодки брата

Спасенному в море туристу Пичугину пришлось ловить выпрыгивающего из лодки брата
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Брат спасенного в Охотском море Михаила Пичугина несколько раз выпрыгнул из лодки, из-за чего приходилось его ловить и возвращать, рассказал сам Пичугин, его слова приводит «Камчатка-Информ».

Пичугин рассказал, что к нему в гости на Сахалин прилетели 49-летний брат Сергей с 15-летним сыном Ильей. На лодке они отправились в путешествие к Шантарским островам, а 9 августа вышли в обратный путь. От мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха Сахалинской области они должны были пройти 150 км на лодке за несколько часов, но попали в сильный шторм и сбились с курса.

Запасов еды и воды у Пичугина было лишь на две недели, и первым от обезвоживания и переохлаждения умер Илья. После этого отец подростка начал спонтанно кричать и выпрыгивать из лодки, из-за чего Михаилу приходилось его вытаскивать из воды, переодевать и обогревать своим телом. Позже от переохлаждения и истощения умер и Сергей.

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Фото:МЧС России

Михаил смог продержаться в море 67 дней, он пил дождевую воду и грелся в спальнике. Когда его нашли спасатели, он был без сил и сильно истощен. Мужчина потерял 50 кг за время плавания.

В МЧС сообщили, что пропавших искали с воздуха, однако операция не дала результата. Утром 15 октября мужчину обнаружили у берегов Камчатки. Газета «КП Иркутск» сообщила, что Пичугину 46 лет, он родом из Бурятии, где его ждут мать, бывшая жена Екатерина и 12-летняя дочь.

Прокуратура завела дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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Камчатка туризм Охотское море Камчатский край выживший
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