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Лодку выжившего в Охотском море унесло из-за «открутившихся» якорей

Сотрудники Следственного комитета осматривают лодку выжившего&nbsp;Николая Пичугина
Сотрудники Следственного комитета осматривают лодку выжившего Николая Пичугина (Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / Telegram)

У лодки выжившего после двухмесячного дрейфа в Охотском море Николая Пичугина «открутились» якоря, сломались мотор и весла, поэтому управлять ей было невозможно, рассказал мужчина корреспонденту РЕН ТВ. Их беседа прошла в больнице, где Пичугин проходит восстановление.

«Когда якоря потеряли, мы набор ключей привязали, аккумулятор сбросили. Чтобы не сильно утаскивало. Потом все это дело оторвалось и потащило», — поделился мужчина.

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Николай&nbsp;Пичугин

По его словам, управлять лодкой одним оставшимся веслом было невозможно, так как она очень большая — 4,75 м в длину. Кроме того, у нее высокие борта.

После того как удерживать лодку на одном месте стало невозможно, она поплыла по течению. При этом около месяца она находилась «практически возле Сахалина» — местоположение Пичугин отслеживал по навигатору на телефоне с GPS. Связи в открытом море не было, а спустя неделю телефон полностью разрядился.

Лодка с Николаем Пичугиным, его братом Сергеем и 15-летним племянником Ильей дрейфовала в Охотском море в течение двух месяцев — в начале августа они отправились к Шантарским островам, но после шторма сбились с курса. Все 67 дней, которые лодка находилась в открытом море, Пичугин собирал дождевую воду и грелся в спальнике, выжить удалось только ему. Первым от переохлаждения и обезвоживания умер Илья, а спустя еще десять дней скончался Сергей.

Пичугина обнаружили 14 октября. За время дрейфа он похудел на 50 кг. Сейчас он идет на поправку, рассказали в Минздраве. Мужчине 46 лет, он родом из Бурятии, где живут его мать, бывшая жена и 12-летняя дочь.

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Охотское море лодка выживший дрейф
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