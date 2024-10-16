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В Минздраве рассказали о состоянии спасенного в Охотском море туриста

Минздрав: здоровье спасенного в Охотском море туриста не вызывает опасений
В Минздраве отметили, что угрозы для жизни Пичугина нет. Его нашли на лодке в Охотском море 14 октября, он провел там без еды и воды 67 дней
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Спасенный в Охотском море турист Михаил Пичугин идет на поправку, его состояние не вызывает опасений, сообщил «РИА Новости» министр здравоохранения Магаданской области Александр Витько.

«Состояние пациента ближе к удовлетворительному. Он стабилен, угрозы для жизни нет. Обследование прошел, занимаются им клинические психологи», — рассказал Витько. По его словам, все необходимые расходные материалы и лекарства для Пичугина имеются в полном объеме.

Как сообщил телеканалу РЕН ТВ анонимный собеседник, Пичугин нормально общается и ясно мыслит. «Его уже кормят потихоньку твердой пищей. Также с пострадавшим начал работать психолог. У Пичугина есть признаки локальных очагов мышечной атрофии, но это поправимо», — добавил собеседник телеканала.

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Фото:МЧС России

В начале августа Пичугин, его брат Сергей и 15-летний племянник Илья на лодке отправились к Шантарским островам с Сахалина. От мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха Сахалинской области они должны были пройти на лодке 150 км за несколько часов, но попали в сильный шторм и сбились с курса.

Запасов еды у туристов было лишь на две недели. Первым от обезвоживания и переохлаждения умер Илья, затем, через десять дней, как рассказал Пичугин, умер Сергей. Михаил смог продержаться в море 67 дней, он пил дождевую воду и грелся в спальнике. Когда его нашли спасатели, он был без сил и сильно истощен. Мужчина потерял 50 кг за время плавания.

Газета «КП Иркутск» сообщила, что Пичугину 46 лет, он родом из Бурятии, где его ждут мать, бывшая жена Екатерина и 12-летняя дочь.

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Мир Ландау
Михаил Пичугин Минздрав Магаданская область госпитализация Охотское море
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