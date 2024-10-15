Минтранс заявил, что сертификаты «Витязь-Аэро» не подлежат восстановлению

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Сертификаты частной вертолетной авиакомпании «Витязь-Аэро», ранее аннулированные Росавиацией, восстановлению не подлежат, сообщил Минтранс.

Ранее Росавиация запретила «Витязь-Аэро» выполнять коммерческие полеты и отозвала сертификат на техническое обслуживание авиатехники.

«Также будут аннулированы сертификат для выполнения авиационных работ и свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения», — сообщили в Минтрансе.

Основанием для этого стали грубые нарушения законодательства, пояснили в ведомстве. Там подчеркнули, что все три документа не подлежат восстановлению.

Проверки в «Витязь-Аэро» начались после того, как вертолет Ми-8 с 19 пассажирами и тремя членами экипажа разбился в конце августа на Камчатке.

Двумя годами ранее другой вертолет Ми-8 «Витязь-Аэро» упал в озеро Курильское — тогда в авиакатастрофе погибли восемь человек. В тот раз сертификаты компании аннулировали, но восстановили уже в феврале 2022 года.