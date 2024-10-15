Минтранс заявил, что сертификаты «Витязь-Аэро» не подлежат восстановлению
Сертификаты частной вертолетной авиакомпании «Витязь-Аэро», ранее аннулированные Росавиацией, восстановлению не подлежат, сообщил Минтранс.
Ранее Росавиация запретила «Витязь-Аэро» выполнять коммерческие полеты и отозвала сертификат на техническое обслуживание авиатехники.
«Также будут аннулированы сертификат для выполнения авиационных работ и свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения», — сообщили в Минтрансе.
Основанием для этого стали грубые нарушения законодательства, пояснили в ведомстве. Там подчеркнули, что все три документа не подлежат восстановлению.
Проверки в «Витязь-Аэро» начались после того, как вертолет Ми-8 с 19 пассажирами и тремя членами экипажа разбился в конце августа на Камчатке.
Двумя годами ранее другой вертолет Ми-8 «Витязь-Аэро» упал в озеро Курильское — тогда в авиакатастрофе погибли восемь человек. В тот раз сертификаты компании аннулировали, но восстановили уже в феврале 2022 года.
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