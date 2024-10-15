Росавиация запретила полеты камчатской авиакомпании «Витязь-Аэро»

Росавиация лишила камчатскую частную вертолетную авиакомпанию «Витязь Аэро» сертификатов эксплуатанта — теперь перевозчик не сможет выполнять полеты, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем телеграм-канале.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с 19 пассажирами и тремя членами экипажа пропал 31 августа с маршрута вулкан Вачкажец — село Николаевка. 1 сентября удалось обнаружить обломки вертолета — на высоте 900 м вблизи места, где воздушное судно в последний раз выходило на связь. Все находившиеся на борту люди погибли.

После крушения вертолета было возбуждено уголовное дело, начались проверки. Оказалось, что сотрудники авиакомпании несвоевременно проходили подготовку, полеты незаконно выполнялись без прохождения необходимой подготовки, вертолеты выпускали с неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена.

«Росавиация приняла решение об остановке сертификата эксплуатанта нашей авиакомпании «Витязь-Аэро». Я неоднократно говорил, что наша главная задача досконально выяснить причины произошедшей авиакатастрофы и принять необходимые меры для повышения безопасности», — сказал Солодов.

«Известия» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщали, что речь идет о двух сертификатах для выполнения коммерческих авиаперевозок и авиационных работ, а также свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения.

Губернатор добавил, что власти региона постараются сохранить «накопленный предприятием потенциал», за счет усиления взаимодействия с государственным «Камчатским авиационным предприятием».

РБК. Приморье сообщал, что, по данным с сайта Росавиации, на начало сентября в сертификате эксплуатанта авиакомпании числилось 20 вертолетов: 19 Ми-8 и один Ми-2. Перевозчик занимался субсидированными пассажирскими перелетами между населенными пунктами региона, а также возил туристов и вип-гостей.

Двумя годами ранее другой вертолет Ми-8 «Витязь-Аэро» упал в озеро Курильское — тогда в авиакатастрофе погибли восемь человек (пилот и туристы).

В середине сентября 2024 года учредители авиакомпании «Витязь-Аэро» сняли с должности генерального директора Виктора Сиротина, а также заместителя гендиректора по летной работе Дмитрия Задирея.

7 октября Росавиация временно отозвала у «Витязь-Аэро» сертификат на техническое обслуживание ее авиатехники.