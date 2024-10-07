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Росавиация отозвала сертификат на техобслуживание у «Витязь-Аэро»

Фото: vityaz-aero.ru
Фото: vityaz-aero.ru

Росавиация временно отозвала у камчаткой компании «Витязь-Аэро» сертификат на техническое обслуживание ее авиатехники, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Он уточнил, что сертификат приостановлен с 7 октября на 120 рабочих дней. Такое разрешение давало перевозчику возможность самому заниматься техобслуживанием вертолетов Ми-8 и Ми-2, двигателей, вспомогательных силовых установок и компонентов к ним.

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Теперь, чтобы починить или проверить состояние своего парка техники, «Витязь-Аэро» должна будет обратиться в стороннюю организацию с действующим сертификатом Росавиации.

Представитель ведомства пояснил, что комиссия Росавиации совместно с Ространснадзором выявила нарушения в работе авиакомпании, чей вертолет разбился на Камчатке в конце августа. Речь идет о нарушениях, связанных с поддержанием летной годности воздушных судов, порядком хранения авиационной техники и качеством выполнения технического обслуживания.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с 19 пассажирами и тремя членами экипажа пропал 31 августа с маршрута вулкан Вачкажец — село Николаевка. 1 сентября удалось обнаружить обломки вертолета — на высоте 900 м вблизи места, где воздушное судно в последний раз выходило на связь. Все находившиеся на борту люди погибли.

Двумя годами ранее другой вертолет Ми-8 «Витязь-Аэро» упал в озеро Курильское — тогда в авиакатастрофе погибли восемь человек (пилот и туристы).

В середине сентября 2024 года учредители авиакомпании «Витязь-Аэро» сняли с должности генерального директора Виктора Сиротина, а также заместителя гендиректора по летной работе Дмитрия Задирея.

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Росавиация сертификат Авиакомпании отзыв Камчатка
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